Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen in Schwaikheim mit 33:27 (13:12).
Es scheint so, als ob die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen erneut – und dann bereits zum dritten Mal hintereinander – in die Aufstiegsrunde zur dritten Liga einziehen. Möglich gemacht hat die gute Ausgangslage vor dem letzten Spiel am kommenden Samstag (20 Uhr, Sporthalle in Schmiden gegen die HSG Leinfelden-Echterdingen) nicht nur der eigene 33:27-Sieg am Sonntagabend bei den Sportfreunden in Schwaikheim, sondern auch die 22:30-Niederlage der HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II tags zuvor im Spitzenspiel bei der Bundesliga-Reserve von Frisch Auf Göppingen.