Doch bereits am Sonntag (17 Uhr) folgt die nächste Drucksituation, tritt die HC-Vertretung doch beim Spitzenreiter HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II an. Das Team um die Trainerin Anja Itterheim tritt in der Möhringer Rembrandthalle an, „um die Partie zu gewinnen, schließlich treten wir immer an um zu gewinnen“, sagt Ittterheim. Würde das Vorhaben gelingen, hätte dies gleich zwei Vorteile: Zum einen würde der HC nach Minuspunkten (ein Spiel weniger bestritten) gleichziehen mit den Kickers; zum anderen hätte man im direkten Vergleich dieses Mal die Nase vorn. Denn das Hinspiel gewann die HC-Belegschaft mit 24:21. Damals, Ende Oktober des vergangenen Jahres, überzeugte die Itterheim-Truppe mit einer soliden Abwehrarbeit. Und dies braucht es erneut, um gegen den Ligaprimus erfolgreich zu sein. Der Tabellenführer überzeugt nämlich mit „einem unheimlich schnellen Tempospiel, das heißt, wir müssen auch blitzschnell nach hinten arbeiten, was das Team durchaus kann“, sagt Anja Itterheim zuversichtlich.