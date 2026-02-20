Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Drucksituation, Teil zwei
Wie vergangenen Woche gegen Frisch Auf Göppingen wollen sich Marleen Gaiser und der HC Schmiden/Oeffingen auch gegen den Spitzenreiter nicht aufhalten lassen. Foto: Günter Schmid

Nach FA Göppingen folgt für die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen noch ein Spitzenspiel.

Der Druck ist zurzeit groß bei den Regionalliga-Handballerinen des HC Schmiden/Oeffingen. Um die Aufstiegsspiele zur dritten Liga zu erreichen, ist ein Platz unter den Top-Zwei notwendig. Aus diesem Grund musste in der Vorwoche bei der Bundesliga-Reserve von Frisch Auf Göppingen unbedingt gewonnen werden. Und das Team lieferte, jubelte nach 60 Minuten über einen 30:29-Erfolg. Einziger Wermutstropfen: den direkten Vergleich mit den Göppingerinnen hat man verloren, obwohl zwischenzeitlich eine 24:15-Führung stand. Bedeutet in der Tabelle aktuell den dritten Rang hinter der punktgleichen Mannschaft von Frisch Auf.

 

Doch bereits am Sonntag (17 Uhr) folgt die nächste Drucksituation, tritt die HC-Vertretung doch beim Spitzenreiter HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II an. Das Team um die Trainerin Anja Itterheim tritt in der Möhringer Rembrandthalle an, „um die Partie zu gewinnen, schließlich treten wir immer an um zu gewinnen“, sagt Ittterheim. Würde das Vorhaben gelingen, hätte dies gleich zwei Vorteile: Zum einen würde der HC nach Minuspunkten (ein Spiel weniger bestritten) gleichziehen mit den Kickers; zum anderen hätte man im direkten Vergleich dieses Mal die Nase vorn. Denn das Hinspiel gewann die HC-Belegschaft mit 24:21. Damals, Ende Oktober des vergangenen Jahres, überzeugte die Itterheim-Truppe mit einer soliden Abwehrarbeit. Und dies braucht es erneut, um gegen den Ligaprimus erfolgreich zu sein. Der Tabellenführer überzeugt nämlich mit „einem unheimlich schnellen Tempospiel, das heißt, wir müssen auch blitzschnell nach hinten arbeiten, was das Team durchaus kann“, sagt Anja Itterheim zuversichtlich.

Verzichten muss der HC auf Rückraummitte-Spielerin Sarah Kurt. Sie hat sich im Spiel gegen Göppingen eine Knöchelverletzung zugezogen. Schmerzhaft für sie und das Team, „jedoch haben wir Alternativen und versuchen den Ausfall zudem im Verbund zu kompensieren“, sagt Itterheim. Zudem fällt weiterhin die langzeitverletzte Hanna Hojczyk aus. Anni Horn hat indes das Training wieder aufgenommen, ein Einsatz am Sonntagabend gegen den Spitzenreiter komme aber wohl zu früh, sagt Itterheim.

 