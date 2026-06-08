Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen verlieren bei FA Göppingen II mit 29:30 und scheitern damit bereits zum dritten Mal nacheinander in der Aufstiegsrunde zur dritten Liga.
Das Drama in der Göppinger Parkhaushalle hatte am Sonntag seinen Höhepunkt erreicht, als die Zeit in der Partie zwischen den gastgebenden Regionalliga-Handballerinnen von Frisch auf Göppingen II und dem HC Schmiden/Oeffingen bereits abgelaufen war. Nach einem rüden Foul von Melina Theiss an Seema Awad in allerletzter Sekunde hatten die beiden Unparteiischen Christian Staszak und Stefan Walter (HF Köllertal) zurecht noch auf Siebenmeter für die Gäste entschieden.