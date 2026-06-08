Das Drama in der Göppinger Parkhaushalle hatte am Sonntag seinen Höhepunkt erreicht, als die Zeit in der Partie zwischen den gastgebenden Regionalliga-Handballerinnen von Frisch auf Göppingen II und dem HC Schmiden/Oeffingen bereits abgelaufen war. Nach einem rüden Foul von Melina Theiss an Seema Awad in allerletzter Sekunde hatten die beiden Unparteiischen Christian Staszak und Stefan Walter (HF Köllertal) zurecht noch auf Siebenmeter für die Gäste entschieden.

30:29 führten da die Göppingerinnen, die schon am Sonntag zuvor ihren Aufstieg klar gemacht hatten. Der HC-Verbund benötigte hingegen mindestens einen Punkt in diesem Spiel, um sich die Chance zu wahren, mit einem finalen Heimsieg am kommenden Sonntag gegen den TSV Ebersberg Forst United ebenfalls noch aufsteigen zu können. Doch Göppingens Torfrau Sophia Bauer parierte den Wurf von Larissa Bürkle, die zuvor zweimal vom Strich erfolgreich gewesen war. Aus war der Traum vom Aufstieg. Wieder einmal. Schon 2024 und 2025 war das HC-Team in der Aufstiegsrunde zur dritten Liga gescheitert. Statt des HC steigt mit FA Göppingen II nun die TSG Haßloch auf.

Anja Itterheim leidet mit den Spielerinnen mit

„Mir tut es unfassbar leid für die Spielerinnen“, sagte die Trainerin Anja Itterheim, die zunächst wenig Worte für das Geschehen gefunden hatte. „Sie haben sich in der Partie immer wieder zurückgekämpft, nie aufgegeben, eine tolle Moral gezeigt. Ein Unentschieden wäre fair gewesen.“

An Unterstützung hat es den HC-Spielerinnen in Göppingen nicht gefehlt. Foto: Susanne Degel

Dass es am Ende nicht für den so wichtigen Punkt respektive für einen Sieg gereicht hat, lag freilich nicht am finalen Fehlwurf von Larissa Bürkle. So warfen Maike Kienzlen, Nicola David und Bürkle den Ball in der Schlussviertelstunde freistehend über das Tor, Marleen Gaiser neben das Tor und die Kapitänin Linda Leukert auf die Torfrau. Auf der voll besetzen Tribüne konnten es die Fans kaum fassen, rauften sich immer wieder die Haare. In Summe kam der HC lediglich auf eine Torquote von 60 Prozent. Und auch die beiden Torfrauen Michelle Hoffrichter und Chantal Schmid waren diesmal kein Faktor, wenngleich Letztere in den zweiten 15 Minuten der ersten Hälfte mit fünf Paraden aufwartete und großen Anteil daran hatte, dass die Gäste nach dem 4:9-Rückstand beim Pausenstand von 15:15 wieder voll im Spiel waren. In Summe allerdings kamen beide lediglich auf 23 Prozent gehaltene Bälle, weil Schmid im zweiten Durchgang auch nur nur noch zwei hielt. Michelle Hoffrichter hatte in der Anfangsviertelstunde keine einzige Parade zu Buche stehen gehabt. „Es war nicht mein Tag. Ich habe keine Hand an den Ball bekommen“, sagte sie selbstkritisch.

Aber auch vorn lief es nicht wie gewünscht. Vor allem in der Anfangsphase ließ der HC vieles vermissen: Tempo, Durchschlagskraft und die Körpersprache, die ein „Wir-wollen-das-Spiel-auf-Teufel-komm-raus-gewinnen“ voraussetzt. Stattdessen reihte sich ein technischer Fehler an den anderen. Elf waren es bis zur Pause beim HC, zehn bei den Göppingerinnen. Die wurden auch in der zweiten Hälfte nicht viel weniger, weshalb sich die Gäste auch immer wieder selbst um die Chance brachten, entscheidend davonzuziehen. Wie nach dem 20:18 oder dem 22:20.

Die Kapitänin Linda Leukert will wieder angreifen

Und schließlich kam dann auch noch das Unvermögen beim Abschluss hinzu, sodass der HC nach dem 23:22-Führungstor von Göppingens erfolgreichster Schützin Anna Ehmann (42.) erst wieder selbst beim 29:28 eineinhalb Minuten vor Schluss vorn lag. Ein knapper Vorsprung, den das Team nicht über die Zeit brachte. „Der Druck war groß, wir haben nicht befreit aufgespielt“, sagte eine enttäuschte Linda Leukert, die sich in der Niederlage aber auch kämpferisch zeigte: „Wir werden in der neuen Saison wieder angreifen. Wir werden nie aufgeben.“

HC Schmiden/Oeffingen: Hoffrichter, Schmid – Bürkle (7/2), David (4), Ehrhardt (4), Gaiser (3), Kuhrt (2), Epp (2), Awad (2), Holthausen (1), Leukert (1), Kienzlen (1), Hojczyk (1), Lutz (1), Markovic, Haase