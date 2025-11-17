mit 28:30 (16:11) bei der HSG Fridingen/Mühlheim und sind nun Sechste in der Tabelle.
Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen haben am Sonntagabend die zweite Niederlage nacheinander verbucht. Beim Spitzenreiter HSG Fridingen/Mühlheim verlor das Team um die Kapitänin Linda Leukert mit 28:30 Toren. Dabei hatten die Gäste im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Trainer Sven Bühler (wir haben berichtet) lange Zeit wie Siegerinnen ausgesehen. Zur Pause führten sie mit 16:11, in der 41. Spielminute gar mit 21:15. Was danach passierte? „Wir haben uns wegen ein paar fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen aus dem Konzept bringen lassen. Das war eine Kopfsache“, sagte die Co-Trainerin Anja Itterheim, die gemeinsam mit dem Torwart-Trainer Thomas Rost das Team interimsweise anleitet bis die Sportliche Leitung eine langfristige Lösung auf der Cheftrainer-Position präsentieren kann.