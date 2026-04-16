Handball HC Schmiden/Oeffingen: Das Warten auf die Entscheidung vom Verband

1 Ihr Mitwirken am Samstag ist noch fraglich: Sara Kuhrt vom HC Schmiden/Oeffingen Foto: Günter Schmid

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen empfangen an diesem Samstag, 20 Uhr, die HSG Leinfelden-Echterdingen zum letzten Liga-Spiel der Saison.











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Für die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen geht am Samstag (20 Uhr, Sporthalle in Schmiden) mit der Partie gegen die HSG Leinfelden-Echterdingen die offizielle Saison in der vierthöchsten Spielklasse zu Ende. Gewinnt der Tabellenzweite gegen die Gäste von den Fildern, geht es – wie schon in den vergangenen beiden Spielzeiten – in die Verlängerung. Dann stehen noch sechs Partien in der Aufstiegsrunde zur dritten Liga an.