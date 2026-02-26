Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen treten am Sonntag in der Regionalliga bei der Bundesliga-Reserve der Sport-Union Neckarsulm an.
Mit den beiden gewonnen Spitzenspielen zuletzt gegen die Bundesliga-Reserve von Frisch Auf Göppingen (30:29) und die HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II (31:26) haben sich die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen im Kampf um die beiden ersten Plätze, die zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur dritten Liga berechtigen, eindrucksvoll zurückgemeldet. Alle drei Teams haben nun sechs Minuspunkte auf dem Konto. Sie dürfen sich keinen Ausrutscher mehr leisten, wollen sie am Liga-Ende noch vorn dabei sein. Deshalb müssen die HC-Spielerinnen auch am Sonntag (17 Uhr, Sulmhalle) im Spiel bei der Bundesliga-Reserve der Sport-Union Neckarsulm ihr ganzes Können in die Waagschale werfen, wenn sie das Feld als Siegerinnen verlassen wollen. Warnung genug, den siebtplatzierten Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, dürfte das Hinspiel sein, das der HC-Verbund lediglich mit 35:34 gewonnen hat.