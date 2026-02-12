Die HC-Handballerinnen treten am Samstag in der Regionalliga im Spitzenspiel bei FA Göppingen II an. Derweil ist die Trainerfrage für die neue Runde geklärt.
Für die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen stehen in den kommenden neun Tagen zwei richtungweisende Spiele im Terminkalender: Die Auswärtspartie an diesem Samstag bei der Bundesliga-Reserve von Frisch Auf Göppingen (16 Uhr, EWS-Arena) und am Sonntag, 22. Februar (17 Uhr, Rembrandthalle in Möhringen), die Auswärtspartie bei der HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II. Beide Gegner liegen derzeit in der Tabelle nach Minuspunkten (vier) an der Tabellenspitze und nehmen somit die beiden Ränge ein, die am Ende des Ligabetriebs für die Aufstiegsrunde zur dritten Liga berechtigen. Das Team des HC Schmiden/Oeffingen liegt mit sechs Minuspunkten auf dem dritten Platz, darf sich also keinen Ausrutscher mehr leisten, will es zumindest einen der Konkurrenten nach dem letzten Ligaspieltag am 18. April hinter sich lassen. „Wir wollen die Mannschaft so erfolgreich wie nur möglich übergeben“, sagt die Trainerin Anja Itterheim, die nur noch bis zum Saisonende mit Jürgen Krause und dem Torwarttrainer Thomas Rost für die Geschicke des Teams verantwortlich zeichnet – die mögliche Aufstiegsrunde eingeschlossen. Es wäre die dritte nacheinander. Alle drei Trainer wollen hernach eine Pause einlegen.