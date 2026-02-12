Die HC-Handballerinnen treten am Samstag in der Regionalliga im Spitzenspiel bei FA Göppingen II an. Derweil ist die Trainerfrage für die neue Runde geklärt.

Für die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen stehen in den kommenden neun Tagen zwei richtungweisende Spiele im Terminkalender: Die Auswärtspartie an diesem Samstag bei der Bundesliga-Reserve von Frisch Auf Göppingen (16 Uhr, EWS-Arena) und am Sonntag, 22. Februar (17 Uhr, Rembrandthalle in Möhringen), die Auswärtspartie bei der HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II. Beide Gegner liegen derzeit in der Tabelle nach Minuspunkten (vier) an der Tabellenspitze und nehmen somit die beiden Ränge ein, die am Ende des Ligabetriebs für die Aufstiegsrunde zur dritten Liga berechtigen. Das Team des HC Schmiden/Oeffingen liegt mit sechs Minuspunkten auf dem dritten Platz, darf sich also keinen Ausrutscher mehr leisten, will es zumindest einen der Konkurrenten nach dem letzten Ligaspieltag am 18. April hinter sich lassen. „Wir wollen die Mannschaft so erfolgreich wie nur möglich übergeben“, sagt die Trainerin Anja Itterheim, die nur noch bis zum Saisonende mit Jürgen Krause und dem Torwarttrainer Thomas Rost für die Geschicke des Teams verantwortlich zeichnet – die mögliche Aufstiegsrunde eingeschlossen. Es wäre die dritte nacheinander. Alle drei Trainer wollen hernach eine Pause einlegen.

Awad hat einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben Einen Nachfolger für die Cheftrainerposition haben die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Sven Zeidler derweil bereits gefunden. Adrian Awad, der Bruder von Außenspielerin Seema Awad, wird den Verbund um die Teamkapitänin Linda Leukert von der neuen Saison 2026/2027 an anführen. Der 30-Jährige hat ligaunabhängig einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. „Adrian ist bereits in engem Austausch mit mir, dem Mannschaftsrat und dem aktuellen Trainerteam. Und er wirkt schon maßgeblich an der Weiterentwicklung des Kaders mit“, sagt Sven Zeidler.

Schon einmal Jürgen Krause abgelöst

Als Spieler hat Adrian Awad unter anderen viele Jahre für den SV Salamander Kornwestheim gespielt – auch in der dritten Liga. Als Trainer hat er die männliche Jugendauswahl im Bezirk Enz-Murr trainiert und war Coach am weiblichen DHB-Stützpunkt in Bietigheim. In den vergangenen Jahren hat sich der B-Lizenz-Inhaber aber vor allem im Frauenbereich einen Namen gemacht – von 2023 bis 2025 bei der SG Schozach-Bottwartal in der dritten Liga. Notiz am Rande: Bei Amtsantritt hatte er damals auch schon Jürgen Krause abgelöst, der in der Saison 2022/2023 bei der SG ebenfalls als Interimstrainer eingesprungen war. Aktuell pausiert Adrian Awad.

Auf den HC wartet eine Herkulesaufgabe

Für das Spiel an diesem Samstag in Göppingen haben die HC-Spielerinnen mit ihren Trainern noch einmal an einigen Stellschraubengedreht. „Wir sind gespannt, ob und wie gut wir das dann alles schon im Spiel umsetzen können“, sagt Anja Itterheim, die in der EWS-Arena allerdings aus privaten Gründen fehlen wird. Letztlich werde es aber wohl auch auf die Tagesform und die mentale Stärke ankommen. Nachdem die HC-Spielerinnen das Hinspiel deutlich mit 26:33 verloren haben, müssten sie das Rückspiel mit acht Toren Unterschied gewinnen, um auch im direkten Vergleich mit der jungen Göppinger Bundesliga-Reserve die Nase vorn zu haben. Zweifelsohne eine Herkulesaufgabe.

Personell sieht es indes beim HC Schmiden/Oeffingen gut aus. Außer den beiden Langzeitverletzten Anni Horn und Hanna Hojczyk sind alle Spielerinnen fit.