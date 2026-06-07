Handball-Bundesliga: Wie im Derby – Frisch Auf verliert auch beim BHC hauchdünn
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Enttäuschte Frisch-Auf-Spieler nach der knappen Niederlage im letzten Saisonspiel in Wuppertal. Foto: IMAGO/Eibner

Durch das 28:29 beim Bergischen HC geht Frisch Auf Göppingen mit zwei Niederlagen aus der Saison der Handball-Bundesliga. Das Fazit ist dennoch positiv.

Frisch Auf Göppingen hatte vor den letzten beiden Saisonspielen in der Handball-Bundesliga 17:3 Punkte hintereinander gesammelt, dann setzte es noch zwei hauchdünne Niederlagen – jeweils durch Treffer unmittelbar vor der Schlusssirene: Dem 32:33 gegen TVB Stuttgart folgte am Sonntag ein 28:29 (13:19) vor 2700 Zuschauern beim Bergischen HC. „Natürlich hätten wir auch gerne die letzten zwei Spiele gewonnen, doch wir haben insgesamt eine fantastische Rückrunde gespielt“, sagte Frisch-Auf-Rückraumspieler Martin Hanne, der zwei Tore erzielte. Beste Göppinger Werfer in Wuppertal waren Marcel Schiller (7/4) und Erik Persson (6).

 

Frisch Auf hatte vor der Pause wenig Zugriff in der Abwehr und spielte vorne nicht konsequent genug. Nach der Halbzeit kämpfte sich das Team von Trainer Ben Matschke Tor für Tor heran. Beim 28:28 war nach einem Persson-Treffer 48 Sekunden vor Schluss der Ausgleich hergestellt. Acht Sekunden vor dem Ende traf BHC-Außen Noah Bayer per Siebenmeter zum 29:28. Matschke nahm sofort die Auszeit. Doch im letzten Angriff passte Elias Newel zu ungenau auf Persson – die letzte Chance auf einen Punkt war dahin. Mit Platz neun in der Abschlusstabelle kann Frisch Auf dennoch prima leben.

Saison 2025/26

Ergebnisse 2025
GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21, HSG Wetzlar – FAG 26:28, FAG – HSV Hamburg 34:30, THW Kiel – FAG 34:30, FAG – MT Melsungen 26:26, SC Magdeburg – FAG 37:26, FAG – TBV Lemgo Lippe 26:33, ThSV Eisenach – FAG 31:27, FAG – SG Flensburg-Handewitt 32:33, Füchse Berlin – FAG 42:29.

Ergebnisse 2026
FAG – GWD Minden 28:28, MT Melsungen – FAG 31:23, FAG – THW Kiel 24:28, TSV Hannover-Burgdorf – FAG 22:28, FAG – ThSV Eisenach 26:23, TBV Lemgo Lippe – FAG 27:30, Frisch Auf – HC Erlangen 27:24, Frisch Auf – SC Magdeburg 23:27, SC DHfK Leipzig – Frisch Auf 29:34, Frisch Auf – Rhein-Neckar Löwen 32:30, VfL Gummersbach – Frisch Auf 29:29, Frisch Auf – HSG Wetzlar 31:30, HSV Hamburg – FAG 28:34, FAG – TVB Stuttgart 32:33, Bergischer HC – FAG 29:28. (jüf)

 