Wie der TVB Stuttgart in eine bessere Zukunft starten will

1 Erleichterung beim TVB Stuttgart und Torwart Samir Bellahcene (re.) Foto: Pressefoto Baumann

Hoffnungsträger ist der neue Trainer Misha Kaufmann, der auch etliche Bundesliga erfahrene Spieler dazu bekommt.











Ende gut, alles gut! Als am Sonntag die Partie des TVB Stuttgart in der Handball-Bundesliga gegen den SC DHfK Leipzig zu Ende war, flüchtete Trainer Jürgen Schweikardt erst einmal mit feuchten Augen in die Katakomben der Porsche-Arena. Nicht aus Enttäuschung, sondern aus Erleichterung. Über den Klassenverbleib.