Handball-Bundesliga: TVB Stuttgart rutscht tief in den Abstiegsstrudel

Die Führungsspieler Kai Häfner und Lenny Rubin gingen mit gesenkten Köpfen sofort wortlos in die Kabine. Als erster Spieler des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart fand Patrick Zieker nach dem 27:30 (13:13) im Abstiegskrimi gegen den HC Erlangen Worte: „Die Enttäuschung sitzt unfassbar tief. Wir hätten einen großen Schritt machen können, aber wir haben es nicht geschafft, das Spiel mal mit einer Führung in unsere Richtung zu ziehen. Kleinigkeiten gaben den Ausschlag “, sagte der Kapitän.

„Das ist sehr bitter und sehr enttäuschend. Entscheidend war, dass es uns nicht gelungen ist, einmal in Führung zu gehen. Jetzt müssen wir uns davon erholen und nächste Woche einen neuen Versuch wagen“, ergänzte Trainer Jürgen Schweikardt.

Es wird nach der fünften Niederlage in Serie nun extrem eng für den TVB (14:44 Punkte) im Tabellenkeller. Der HC Erlangen (14:48 Punkte) hat nach Pluspunkten gleichgezogen. Vor dem Heimspiel am kommenden Samstag (18 Uhr/Porsche-Arena) gegen die SG BBM Bietigheim (12:44 Punkte) wächst der Druck ungemein. „Das wird ein alles-oder-nichts-Spiel“, sagte Zieker mit Blick auf das Duell mit seinem Ex-Club, der an diesem Montag (19 Uhr) noch beim TBV Lemgo Lippe die Chance hat, Bonuspunkte zu holen.

Der TVB hatte vor den 4939 Zuschauern in der Porsche-Arena nach der Pause seine technischen Fehler reduziert. Bis zum 24:24 (51.) blieb das Spiel auf Messes Schneide. Doch vor allem die Erlanger Winter-Neuzugänge Viggo Kristjansson (9/3) und Milos Kos (3) setzten in der entscheidenden Phase Akzente. Am meisten Tore für den TVB warfen Kai Häfner (7) und Lukas Laube und Torben Matzken (je 4).

Torschützen

TVB K. Häfner (7), Laube (5), Matzken (4), Toskas (3), Fernandez (2/1), M. Häfner (2), Pribetic (1), Rubin (1), Schöttle (1), Serrano (1).

HCE Kristjánsson (9/3), Kos (4), Överjordet (4), Gebala (3), Nissen (3), Bissel (2), Wagner (2), Bialowas (1), Metzner (1), Steinert.

Restprogramm

TVB Stuttgart

14:44 Punkte, minus 127 Tore) TVB – SG BBM (24. Mai, 18 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – TVB (29. Mai, 19 Uhr), TVB – Füchse Berlin (1. Juni, 16.30 Uhr), Frisch Auf Göppingen – TVB (5. Juni, 19 Uhr), TVB – SC DHfK Leipzig (8. Juni, 15 Uhr).

SG BBM Bietigheim

(12:44 Punkte, minus 132 Tore): Lemgo Lippe – SG BBM (19. Mai, 19 Uhr), TVB Stuttgart – SG BBM (24. Mai, 18 Uhr), SG BBM – SG Flensburg-Handewitt (29. Mai, 19 Uhr), SG BBM – HC Erlangen (1. Juni, 18 Uhr), SC DHfK Leipzig – SG BBM (4. Juni, 19 Uhr), SG BBM – SC Magdeburg (8. Juni, 15 Uhr).

HC Erlangen

(14:48 Punkte, minus 97 Tore): TVB Stuttgart – HCE (18. Mai, 19 Uhr), HCE – SC Magdeburg (28. Mai, 19 Uhr), SG BBM Bietigheim – HCE (1. Juni, 18 Uhr), HSG Wetzlar – HCE (8. Juni, 15 Uhr). (jüf)