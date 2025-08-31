Handball-Bundesliga: TVB Stuttgart mit Dämpfer gegen den HSV Hamburg

Vor allem Nicolaj Jörgensen (11 Tore) war nicht zu bremsen, während beim TVB Kai Häfner elfmal traf (davon sieben Siebenmeter). Insgesamt bekam die Abwehr lange Zeit zu wenig Zugriff auf den Gegner. „Das war zu passiv“, haderte Kaufmann, der vor 4203 Zuschauern viel mit vier Rückraumspielern agieren ließ. Was ihm Hoffnung macht? „Die Mannschaft lernt, jeden Tag besser zu werden.“ Sollte sie auch. Weiter geht es bereits am Donnerstag bei der SG Flensburg-Handewitt und zwei Tage später (20 Uhr) zu Hause gegen den Bergischen HC. Geschäftsführer Jürgen Schweikardt: „Wir sind stabiler als letztes Jahr, müssen das in der Liga aber beweisen.“