Handball-Bundesliga: TVB Stuttgart landet wichtigen Heimsieg gegen Eisenach
Riesenjubel bei den TVB-Spielern Samuel Röthlisberger (li.) und Mateusz Kornecki nach dem Erfolg gegen Eisenach. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Ganz wertvolle Punkte für den TVB Stuttgart. Der Handball-Bundesligist besiegt vor 4913 Zuschauern in der Porsche-Arena den ThSV Eisenach nach hartem Kampf mit 33:31.

Ja, ist schon Fasching? Zumindest beim TVB Stuttgart. Der Handball-Bundesligist feierte bereits am Dienstag im so genannten Faschingsspiel – in einem Spezialtrikot – Karneval und mit dem hart erkämpften 33:31 (17:14) gegen den Tabellennachbarn ThSV Eisenach gleichzeitig Revanche für die Niederlage im Hinspiel. Und das alles gegen den ehemaligen Club des Trainers Misha Kaufmann und gleich dreier Spieler im Team, allen voran Mittelmann Simone Mengon, der sagte: „Dieses Spiel war für uns sehr wichtig, vor allem weil es das erste nach der langen EM-Pause war. Es ist schon entscheidend, gut in die zweite Hälfte der Saison zu starten.“

 

Das Team kam auch gut ins Spiel, doch nach 4:1 hieß es plötzlich 7:8 (19.), nicht die einzige Schwächephase des TVB, der nach der Pause lange zurücklag (29:30/54.), auch weil Eisenachs Torhüter Matija Spikic vor 4913 Zuschauern 15 Paraden zeigte. Zudem humpelte Torjäger Kai Häfner (8/3) in der Schlussphase angeschlagen vom Feld.

Ob er am Sonntag bei den Füchsen Berlin dabei ist, wenn auf den TVB eine weitaus schwierigere Aufgabe wartet? Wenn die vorbei ist, wartet dann der wirkliche Fasching, auch auf Kaufmann, der sagt: „Ich bin Schweizer, ich mag das. Und wenn ich Zeit habe, gehe ich in Stuttgart in die Stadt zum Umzug.“

Aufstellungen

TVB Stuttgart Kornecki (5 Paraen), Vujovic; Max Häfner 4, Serradilla 4, Lien, Snajder 2, Mengon 5, Röthlisberger, Schmid, Heydecke, Matzken 3, Zieker 2/1, Häfner 8/3, Rubin, Nigg 5.

ThSV Eisenach Spikic (15/2 Paraden), Heinevetter; Joelsson 3, Reichmuth, Beneke 2, Attenhofer 4, Walz 2, Ende 1, Aellen 5/3, Meyer 1, Solak 5, Antonijevic, Seitz 6, Saul, Leu 2.

Saison 2025/26

Ergebnisse
TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26, HC Erlangen – TVB 24:24, TVB – HSG Wetzlar 30:27, TVB – SC DHfK Leipzig 33:32, THW Kiel – TVB 33:32, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 28:22, TVB – VfL Gummersbach 22:28, MT Melsungen – TVB 33:28, TVB – ThSV Eisenach 33:31.

Termine
Füchse Berlin – TVB (15. Februar, 16.30 Uhr), TVB – TSV Hannover-Burgdorf (22. Februar, 16.30 Uhr), GWD Minden – TVB (1. März, 15 Uhr), TVB – THW Kiel (5. März, 19 Uhr), SC DHfK Leipzig – TVB (15. März, 16.30 Uhr), TVB – TBV Lemgo Lippe (29. März, 16.30 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (2. April, 19 Uhr), Bergischer HC – TVB (12. April, 16.30 Uhr), TVB – SC Magdeburg (26. April, 16.30 Uhr), HSV Hamburg – TVB (3. Mai, 15 Uhr), TVB – Rhein-Neckar Löwen (7. Mai, 19 Uhr), TVB – SG Flensburg-Handewitt (24. Mai., 16.30 Uhr), Frisch Auf Göppingen – TVB (3. Juni, 19 Uhr), TVB – HC Erlangen (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)

 