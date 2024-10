Handball-Bundesliga: TVB Stuttgart kämpft an allen Fronten

1 Routinier Kai Häfner erwischt nicht seinen besten Tag. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der Handball-Bundesligist braucht nach der Niederlage in Lemgo dringend Punkte, Verstärkung im Rückraum und Sponsoren.











Die Mannschaft des TVB Stuttgart hat sich am Sonntag in Lemgo die rosaroten Auswärtstrikots übergezogen, doch so rosig sieht die Zukunft des Handball-Bundesligisten nicht aus nach der fünften Niederlage in Folge beim 24:28 (10:14) in Lemgo. Da passte es ins Bild, dass Führungsspieler Kai Häfner (zwei Tore) seinen nicht besten Tag mit einer Roten Karte (50.) beendete. Er hatte vorab gesagt: „Wir müssen über die Abwehr Sicherheit in unser Spiel bringen.“