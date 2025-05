Was war das für ein Riesenjubel nach der Schlusssirene bei der SG BBM Bietigheim: Mit ihrem zweiten Heimsieg in dieser Saison im württembergischen Derby schöpft die Mannschaft von Trainer Iker Romero wieder neue Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg.

„Das war eine unglaubliche Willensleistung meines Teams von der ersten bis zur 60. Minute. Diese zwei Punkte geben uns Glaube, Vertrauen und Motivation für den Schlussspurt“, freute sich Romero nach dem 31:30 (18:14) gegen Frisch Auf Göppingen. „Wir haben alles auf dem Feld gelassen und uns auch von Rückschlägen nicht unterkriegen lassen“, ergänzte Jonathan Fischer. Der Kreisläufer war mit zehn Toren bester Werfer seines Teams vor Tom Wolf (6/3). Für Frisch Auf trafen Josip Sarac (7), Marcel Schiller (7/2) und Elias Newel (5) am besten. „Wir wollten sicher nichts verschenken. Aber wir müssen uns an die eigene Nase fassen, unsere Abwehrleistung in der ersten Halbzeit war peinlich. Wir haben viel zu viele einfache Gegentore bekommen“, sagte Linksaußen Schiller.

Vor der Pause fehlte der Frisch-Auf-Abwehr jegliche Aggressivität und Zweikampfstärke. Als das Team von Trainer Ben Matschke nach dem Wechsel energischer zupackte, lief es prompt besser. Beim 27:27 (54.) war alles völlig offen. Doch dann belohnte sich der Aufsteiger für seinen unbändigen Kampfgeist und Frisch Auf musste im 14. Auswärtsspiel in dieser Saison die 13. Niederlage hinnehmen. Dennoch werden die Göppinger mit ihren 19:39 Punkten nichts mehr mit dem Abstieg zu tun bekommen.

Die SG BBM (12:44 Punkte) schöpft neuen Mut und zog am HC Erlangen (12:48 Punkte) vorbei. Sehr eng bleibt es für den TVB Stuttgart (14:42 Punkte), der an diesem Sonntag (18 Uhr) in der Porsche-Arena Erlangen empfängt und am 24. Mai (18 Uhr) dann in einem weiteren Heimspiel die Bietigheimer.

Für Spannung im Tabellenkeller ist reichlich gesorgt. Frisch Auf kann froh sein, den Überraschungssieg in Hannover gelandet zu haben und auch den HC Erlangen knapp geschlagen zu haben, sonst wäre die Lage ernst. Bereits am Montag (19 Uhr/EWS-Arena) erwarten die Grün-Weißen Spitzenreiter Füchse Berlin. Zur gleichen Zeit tritt Bietigheim in Lemgo an – mit frischem Elan dank des Derbysiegs.

Aufstellungen

SG BBM Rebmann (1.-60.), Genz (bei mehreren 7m); Vlahovic, Kühn, Hadzimuhamedovic, Wolf 6/3, De la Pena 4, Nicolaus 1, Wiederstein, Perez, Barthe, Strosak 3, Pfeifer, Fischer 10, Hermann 3, Hejny 4.

Frisch Auf Ravensbergen (1.-29.), Ivanisevic (29.-60.); Neudeck, ten Velde, Klöve, Flodman 2, Sarac 7, Brodbeck, Persson 2, Schiller 7/2, Jurmala 1, Sunnefeldt 2, Lastro, Gislason 2, Newel 5, Schmidt 2.

Ergebnisse und Termine 2025

SG BBM Bietigheim

SG BBM – HSG Wetzlar 27:28, Rhein-Neckar Löwen – SG BBM 36:30, HSV Hamburg – SG BBM 37:26, SG BBM – THW Kiel 24:39, VfL Gummersbach – SG BBM 37:27, SG BBM – 1. VfL Potsdam 30:28, TSV Hannover-Burgdorf – SG BBM 32:18, SG BBM – MT Melsungen 28:32, SG BBM – ThSV Eisenach 26:34, Füchse Berlin – SG BBM 42:30, SG BBM – Frisch Auf Göppingen 31:30, TBV Lemgo Lippe – SG BBM (19. Mai, 19 Uhr), TVB Stuttgart – SG BBM (24. Mai, 18 Uhr), SG BBM – SG Flensburg-Handewitt (29. Mai, 19 Uhr), SG BBM – HC Erlangen (1. Juni, 18 Uhr), SC DHfK Leipzig – SG BBM (4. Juni, 19 Uhr), SG BBM – SC Magdeburg (8. Juni, 15 Uhr).

Frisch Auf Göppingen

MT Melsungen – Frisch Auf 30:23, Frisch Auf – ThSV Eisenach 31:27, Frisch Auf – SC Magdeburg 25:28, Rhein-Neckar Löwen – Frisch Auf 29:28, Frisch Auf – SG Flensburg-Handewitt 27:27, HSG Wetzlar – Frisch Auf 30:26, Frisch Auf – SC DHfK Leipzig 29:27, TSV Hannover-Burgdorf – Frisch Auf 30:36, Frisch Auf – THW Kiel 29:36, HSV Hamburg – Frisch Auf 31:30, Frisch Auf – HC Erlangen 25:24, SG BBM Bietigheim – Frisch Auf 31:30, Frisch Auf – Füchse Berlin (19. Mai, 19 Uhr), VfL Gummersbach – Frisch Auf (28. Mai, 19 Uhr), 1. VfL Potsdam – Frisch Auf (31. Mai, 19 Uhr), Frisch Auf – TVB Stuttgart (5. Juni, 19 Uhr), TBV Lemgo Lippe – Frisch Auf (8. Juni, 15 Uhr). (jüf)