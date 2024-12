Handball-Bundesliga: Serie des TVB Stuttgart reißt gegen Rhein-Neckar Löwen

10 Enttäuschte TVB-Handballer nach der Niederlage gegen die Löwen. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Beim Comeback von Max Häfner kann der TVB Stuttgart die Rhein-Neckar Löwen in der ausverkauften Porsche-Arena nicht bändigen und unterliegt mit 25:28. Am Freitag kommt Schlusslicht 1. VfL Potsdam.











Die Rhein-Neckar feierten mit ihren 500 mitgereisten Fans ausgelassen, die Spieler des TVB Stuttgart trotteten mit hängenden Köpfen in die Kabine. Nur einer im blau-weißen Dress konnte dem 25:28 (13:15) durchaus auch etwas Positives abgewinnen: Max Häfner. Der TVB-Spielmacher stand erstmals nach überstandenem Kreuzbandriss wieder auf der Platte, machte bei seinem Comeback ein starkes Spiel und vier Tore. „Ich hätte natürlich gerne gewonnen, aber es fühlt sich unfassbar gut an, nach zehn Monaten wieder am Ball sein zu können“, sagte Häfner.