Handball-Bundesliga: Schock für Frisch Auf – Minden trifft in letzter Sekunde zum 28:28

Frisch Auf Göppingen kassiert unmittelbar vor der Schlusssirene gegen GWD Minden das 28:28 und wartet damit seit acht Spielen in der Handball-Bundesliga auf einen Sieg.

Fassungslosigkeit im Lager von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen, ein Feuerwerk an Emotionen bei den Spielern von Aufsteiger GWD Minden. Mit einem allerdings nicht regelkonform ausgeführten Freiwurf aus elf Metern unmittelbar vor der Schlusssirene traf GWD-Linkshänder Philipp Vorlicek zum 28:28(13:13)-Endstand. „Viele dumme Dinge kamen zusammen. Das Unentschieden fühlt sich wie eine Niederlage an. Das ist alles sehr ärgerlich, denn wir hatten genug Chancen, das Spiel für uns zu entscheiden“, sagte Frisch-Auf-Trainer Ben Matschke, der aber auch fair einräumte: „Wir waren nicht clever, nicht konsequent genug, deshalb hat sich Minden den Punkt verdient.“

Unsere Empfehlung für Sie Frisch Auf Göppingen Junge Deutsche prägen Frisch Auf – Lob von Martin Heuberger Die Zugänge von Ole Pregler und Max Beneke zeigen: Frisch Auf Göppingen setzt verstärkt auf junge deutsche Spieler. Dafür gibt’ auch Lob vom Junioren-Bundestrainer. Frisch Auf hatte vor 4700 Zuschauern in der EWS-Arena schlecht ins Spiel gefunden. Beim 7:10 nahm Matschke den glücklosen Winter-Neuzugang Ole Pregler vom Feld. Göppingen kämpfte sich zurück, ging beim 17:16 erstmals in Führung und zog vor allem dank der starken Rückraumspieler Elias Newel und Martin Hanne (je 5 Tore) auf 23:20 weg. Doch GWD ließ nicht locker und setzte den Lucky Punch, bei dem der Torschütze beim Freiwurf zwei Schritte nach vorne machte. „Das war eine krasse Fehlentscheidung, aber wir müssen uns an die eigene Nase fassen“, sagte Matschke.

Aaron Ziercke sehr zufrieden

Sein Kollege Aaron Ziercke zeigte sich nach dem exakt gleichen Ergebnis wie im Hinspiel in Minden sehr zufrieden: „Wir haben uns den Punkt verdient. In der ersten Halbzeit haben wir unseren Vorsprung sukzessive verspielt. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann wieder reingebissen ins Spiel. Wir sammeln unsere Punkte wie Eichhörnchen und den heutigen Punkt haben wir uns einfach erkämpft.“

Frisch Auf wartet mit zuletzt 2:14 Punkten nun schon seit acht Spielen auf einen Sieg. „Wir müssen aus dem Spiel lernen und es besser machen“, sagte Matschke. Am besten schon am Samstag (20 Uhr) bei der MT Melsungen.

Aufstellungen

Frisch Auf Saeveras 1 Tor (1.-55. Minute), Buchele (55.-60.); Neudeck, ten Velde, Klöve, Goßner 2, Hofele, Persson 4, Pregler, Schiller 5/1, Jurmala, Sunnefeldt 4, Gislason 1, Newel 5, Hanne 5, Schmidt 1.

GWD Semisch (1.-60.), Ivanisevic (ne.); Astrup 3, Kranzmann 6/3, Antanavicius, Hempel, Korte, Weber 3, Sterba 3, Sajenev, Vorlicek 6, Heitkmp, Staar, Bergner 1, Donker, Weck 6.

Saison 2025/26

Ergebnisse

GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21, HSG Wetzlar – FAG 26:28, FAG – HSV Hamburg 34:30, THW Kiel – FAG 34:30, FAG – MT Melsungen 26:26, SC Magdeburg – FAG 37:26, FAG – TBV Lemgo Lippe 26:33, ThSV Eisenach – FAG 31:27, FAG – SG Flensburg-Handewitt 32:33, Füchse Berlin – FAG 42:29, FAG – GWD Minden 28:28.

Termine

MT Melsungen – FAG (14. Februar, 20 Uhr), FAG – THW Kiel (21. Februar, 19 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – FAG (1. März, 16.30 Uhr), FAG – ThSV Eisenach (9. März, 19 Uhr), TBV Lemgo Lippe – FAG (15. März, 15 Uhr), FAG – SC Magdeburg (Ostersonntag, 5. April, 18 Uhr), SC DHfK Leipzig – FAG (9. April, 19 Uhr), FAG – Rhein-Neckar Löwen (23. April, 19 Uhr), VfL Gummersbach – FAG (30. April, 19 Uhr), FAG – HSG Wetzlar (7. Mai, 19 Uhr), HSV Hamburg – FAG (25. Mai, 20 Uhr), FAG – TVB Stuttgart (3. Juni, 19 Uhr), Bergischer HC – FAG (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)