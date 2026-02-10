Handball-Bundesliga: Schock für Frisch Auf – Minden trifft in letzter Sekunde zum 28:28

Frisch Auf Göppingen kassiert unmittelbar vor der Schlusssirene gegen GWD Minden das 28:28 und wartet damit seit acht Spielen in der Handball-Bundesliga auf einen Sieg.
Fassungslosigkeit im Lager von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen, ein Feuerwerk an Emotionen bei den Spielern von Aufsteiger GWD Minden. Mit einem allerdings nicht regelkonform ausgeführten Freiwurf aus elf Metern unmittelbar vor der Schlusssirene traf GWD-Linkshänder Philipp Vorlicek zum 28:28(13:13)-Endstand. „Viele dumme Dinge kamen zusammen. Das Unentschieden fühlt sich wie eine Niederlage an. Das ist alles sehr ärgerlich, denn wir hatten genug Chancen, das Spiel für uns zu entscheiden“, sagte Frisch-Auf-Trainer Ben Matschke, der aber auch fair einräumte: „Wir waren nicht clever, nicht konsequent genug, deshalb hat sich Minden den Punkt verdient.“