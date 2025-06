Handball-Bundesliga: Nach Niederlage im Abstiegs-Gipfel: SG BBM Bietigheim ganz nah am Abgrund

Es hätte ein historischer Tag in der Handballgeschichte der SG BBM Bietigheim werden können. Mit einem Sieg gegen den HC Erlangen wäre dem Team von Trainer Iker Romero erstmals nach einem Bundesliga-Aufstieg auch der Klassenverbleib sicher gewesen. Doch nach dem 23:29 (12:15) in der mit 4500 Zuschauern ausverkauften Ege-Trans-Arena steht die SG BBM ganz dicht am Abgrund. „Wir sind enorm enttäuscht, wir sind nicht in diesen Rausch gekommen wie wir es in den Derbys gegen Frisch Auf und den TVB sowie gegen Flensburg geschafft haben“, sagte Kapitän Paco Barthe.

Der Kampf gegen den Abstieg bleibt ein Krimi. Erlangen (16:50 Punkte, minus 102 Tore) hat nur noch eine Partie am 8. Juni (alle Spiele 15 Uhr) bei der HSG Wetzlar, die aufgrund der Tordifferenz nicht mehr absteigen kann. Die SG BBM (15:49 Punkte, minus 146 Tore) tritt an diesem Mittwoch (19 Uhr) beim SC DHfK Leipzig an und hat das Problem, am letzten Spieltag auf den SC Magdeburg zu treffen, der da noch Titelchancen haben dürfte. Auch der TVB Stuttgart (16:48 Punkte, minus 139 Tore) muss noch zittern, könnte aber bei einer Bietigheimer Niederlage in Leipzig mit einem Sieg am Donnerstag (19 Uhr/EWS-Arena) bei Frisch Auf Göppingen den Klassenverbleib sichern. Am letzten Spieltag empfängt der TVB dann den SC DHfK Leipzig, für den es nur noch um Tabellenkosmetik geht.

„Wir werden noch einmal alles reinhauen in den letzen beiden Spielen“, versprach SG-Kapitän Barthe, gemeinsam Nikola Vlahovic (beide 4) bester Werfer seines Teams. Was Mut macht? Beim 29:29 gegen Flensburg ist den Bietigheimern am 29. Mai eine Riesenüberraschung gelungen. So etwas muss sich wiederholen, wenn es noch eine historische Saison werden soll.

SG BBM Barthe (4), Vlahovic (4), de la Peña (3), Fischer (2), Hermann (2), Perez (2), Wolf (2), Hadzimuhamedovic (1), Hejny (1), Nicolaus (1), Strosack (1).

HCE Kristjansson (7/3 Siebenmeter), Andereassen Överjordet (5), Bissel (4/1), Nissen (4), Scheerer (2), Steinert (2), Bezjak (1), Gebala (1), Gömmel (1), Metzner (1), Wagner (1).