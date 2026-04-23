Was für eine Begeisterung in der EWS-Arena. In einem hitzigen und emotionalen Handball-Derby bezwingt Frisch Auf Göppingen die Rhein-Neckar Löwen vor 5200 Zuschauern verdient 32:30.

Als Ymir Gislason, der Kapitän von Frisch Auf Göppingen, gegen seinen Ex-Club das 27:21 (51.) erzielte schien der Sieg der Grün-Weißen gegen die Rhein-Neckar Löwen fast schon besprochene Sache. Doch die Badener kamen in diesem hitzigen und hoch emotionalen Baden-Württemberg-Derby noch einmal heran, aber eben nicht näher als auf zwei Tore.

Am Ende fuhr das Team von Trainer Ben Matschke einen 32:30(15:14)-Heimsieg ein, der verdient war. Die Löwen lagen nicht einmal in Führung. „Dass wir das heute so lösen, mit dieser Halle im Rücken, super verteidigen, mutig ins Tempospiel gehen, das nötigt mir den größten Respekt ab. Das war ein wichtiger Entwicklungsschritt für meine Mannschaft“, sagte Matschke.

Damit sammelte Frisch Auf aus den vergangenen fünf Spielen in der Handball-Bundesliga 10:2 Punkte. Das Selbstvertrauen war Göppingen von Anfang an anzumerken. Die Abwehr stand überragend und vorne schlug der Mann ohne Nerven wieder zu: der 34-jährige Linksaußen Marcel Schiller erzielte zehn Tore (davon acht Siebenmeter) und war vor Linkshänder Erik Persson (5) bester Werfer seiner Mannschaft.

Für die Löwen traf vor 5200 Zuschauern in der EWS-Arena Rückraumspieler Haukur Thrastarson (11/4) am besten. „Wir haben einen überragenden Fight hingelegt und alles reingehauen“, freute sich Göppingens Spielmacher Elias Newel. Es drängte sich der Eindruck auf: Sein Team wollte den Sieg am Ende zumindest einen Tick mehr als die Löwen, obwohl Maik Machulla sein Team in Schutz nahm: „Wir haben extrem hohen Aufwand betrieben und alles investiert. Die Niederlage tut sehr weh.“

Weiter geht es für Frisch Auf am 30. April (19 Uhr) beim VfL Gummersbach. Danach folgt das Heimspiel am 7. Mai (19 Uhr) gegen die HSG Wetzlar.

Aufstellungen

Frisch Auf Göppingen: Buchele (8 Paraden), Saeveras (2 P.); Neudeck, ten Velde 4 Tore, Klöve 3, Goßner, Persson 5, Pregler, Schiller 10/8, Jurmala 1, Sunnefeldt 2, Lastro 2, Gislason 1, Newel 3, Hanne, Schmidt 1.

Rhein-Neckar Löwen: Jensen (7 Paraden), Späth (5/1 P.); Rohde Larson, Timmermeister 1, Nothdurft 3, Jacobsen, Sandell 2, Heymann, Steenaerts 2, More, Groetzki 3, Thrastarson 11/4, Ciudad-Benitez, Baijens, Aspenbäck 4, Kohlbacher 4.

Saison 2025/26

Ergebnisse

GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21, HSG Wetzlar – FAG 26:28, FAG – HSV Hamburg 34:30, THW Kiel – FAG 34:30, FAG – MT Melsungen 26:26, SC Magdeburg – FAG 37:26, FAG – TBV Lemgo Lippe 26:33, ThSV Eisenach – FAG 31:27, FAG – SG Flensburg-Handewitt 32:33, Füchse Berlin – FAG 42:29, FAG – GWD Minden 28:28, MT Melsungen – FAG 31:23, FAG – THW Kiel 24:28, TSV Hannover-Burgdorf – FAG 22:28, FAG – ThSV Eisenach 26:23, TBV Lemgo Lippe – FAG 27:30, Frisch Auf – HC Erlangen 27:24, Frisch Auf – SC Magdeburg 23:27, SC DHfK Leipzig – Frisch Auf 29:34, Frisch Auf – Rhein-Neckar Löwen 32:30.

Termine

VfL Gummersbach – FAG (30. April, 19 Uhr), FAG – HSG Wetzlar (7. Mai, 19 Uhr), HSV Hamburg – FAG (25. Mai, 20 Uhr), FAG – TVB Stuttgart (3. Juni, 19 Uhr), Bergischer HC – FAG (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)