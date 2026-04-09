Handball-Bundesliga: Marcel-Schiller-Show in Leipzig – Frisch Auf landet Auswärtssieg

Linksaußen Marcel Schiller wirft beim 34:29 von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen beim SC DHfK Leipzig 16 Tore und ragt aus einer geschlossenen und reifen Mannschaft heraus.
Zwei Siebenmeter ließ er liegen, über die er sich hinterher sogar ärgerte. Ansonsten zeigte Marcel Schiller eine absolute Gala-Show. 16 Tore (davon acht Siebenmeter) warf der überragende Linksaußen von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen beim 34:29(18:16)-Auswärtssieg vor 4509 Zuschauern beim SC DHfK Leipzig. Neben der Topleistung und dem persönlichen Torerekord des 34-Jährigen (bisher 14 Treffer) strich Trainer Ben Matschke hinterher zurecht noch etwas Entscheidendes heraus: „Die tadellose Teamleistung mit tollen Impulsen von der Bank.“