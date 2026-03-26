Handball-Bundesliga: Jakob Nigg bleibt dem TVB Stuttgart treu

Kontinuität auf Rechtsaußen beim TVB Stuttgart. Der österreichische Nationalspieler Jakob Nigg verlängert seinen Vertrag beim Handball-Bundesligisten bis 2029.
Am Mittwoch musste der TVB Stuttgart mit dem Kreuzbandriss von Rückraumspieler Marco Mengon eine schlechte Nachricht verkünden, am Tag danach folgte etwas Positives. Rechtsaußen Jakob Nigg hat vor dem Heimspiel an diesem Sonntag (16.30 Uhr/Porsche-Arena, nur noch Resttickets) gegen den TBV Lemgo Lippe seinen ursprünglich am 30. Juni 2027 auslaufenden Vertrag beim Handball-Bundesligisten vorzeitig bis 2029 verlängert.