Handball-Bundesliga: Großer Kampf von Frisch Auf bleibt gegen SC Magdeburg unbelohnt

Bis drei Minuten vor Schluss hält Frisch Auf Göppingen mit enormem Willen das Duell mit dem SC Magdeburg offen. Dann setzt sich der clevere Champions-League-Sieger noch 27:23 durch.

Wenn auf den Rängen nicht nur die mitgereisten Fans des SC Magdeburg ihr Team für den 27:23(13:14)-Auswärtssieg feiern, sondern auch die Anhänger von Frisch Auf Göppingen ihrer Mannschaft mit stehenden Ovationen großen Respekt zollen, dann zeigt das, dass in den 60 Minuten davor ein packendens Handball-Bundesligaspiel zu sehen war.

Unsere Empfehlung für Sie Trainer von Frisch Auf Göppingen Ben Matschke: „Wir müssen die Infrastruktur deutlich professionalisieren“ Trainer Ben Matschke spricht vor dem Handball-Bundesligaheimspiel von Frisch Auf Göppingen gegen den SC Magdeburg über die Entwicklung seines Teams und die schlechten Rahmenbedingungen. „Ich kann meiner Mannschaft nicht viel vorwerfen. Unsere Leistung hätte gegen viele Teams zum Sieg gereicht, aber das ist eben das Auftreten eines Champions“, sagte Frisch-Auf-Trainer Ben Matschke nach dem Ende der Serie mit davor vier Siegen. Sein Kollege Bennet Wiegert zeigte sich einfach nur glücklich und erleichtert: „Dass das in dieser fantastischen Atmosphäre kein leichter Osterspaziergang wird, war klar. Und Göppingen hat uns mit viel Rückenwind und Selbstvertrauen tatsächlich das Leben verdammt schwer gemacht.“

Frisch-Auf-Kreisläufer Ludvig Jurmala setzt sich am Kreis durch. Foto: Baumann/Julia Rahn

Frisch Auf spielte gegen den amtierenden Champions-League-Sieger und wahrscheinlichen neuen deutschen Meister (jetzt 50:4 Punkte) zumindest bis zur 14:11-Führung ganz nah am Optimum und zeigte vor allem in der Deckung eine überragende Vorstellung, die an Willenskraft und Emotionalität nicht zu überbieten war.

Nach der Pause fanden die Grün-Weißen vor den 5600 Zuschauern in der ausverkauften EWS-Arena dann aber zu wenig Lösungen im Angriff. Bei den Durchbrüchen fehlte vor dem Tor die Effizienz. Was auch an SCM-Keeper Sergey Hernandez lag. Der 30-Jährige steigerte sich in der zweiten Halbzeit enorm und wurde zu einem entscheidenden Faktor. Vorne hatte Magdeburg in dem starken National-Linksaußen Lukas Mertens (9) seinen erfolgreichsten Werfer. Dennoch war die extrem intensive und heiß umkämpfte Partie bis zum 23:25 (57.) offen.

Für Frisch Auf trafen Erik Persson (5) und Marcel Schiller (5/2) am besten. Weiter geht es bereits am Donnerstag (19 Uhr) bei Schlusslicht SC DHfK Leipzig.

Aufstellungen

Frisch Auf Göppingen: Saeveras (10 Paraden/davon zwei Siebenmeter) ab 49. Minute Buchele (1 Parade); Neudeck 1 Tor, ten Velde 2, Klöve 3, Goßner, Persson 5, Pregler, Schiller 5/2, Jurmala 1, Sunnefeldt, Lastro 2, Gislason 1, Newel 2, Hanne, Schmidt 1.

SC Magdeburg: Hernandez (10 Paraden), Mandic (19. bis 30. Minute); Musche 4/4, Claar 3, Zehnder 1, Kristjansson 2, Pettersson 4, Magnusson 2, Hornke, Jonsson 1, Weber, Lagergren, Mertens 9, Saugstrup, O’Sullivan, Bergendahl 1.

Saison 2025/26

Ergebnisse

GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21, HSG Wetzlar – FAG 26:28, FAG – HSV Hamburg 34:30, THW Kiel – FAG 34:30, FAG – MT Melsungen 26:26, SC Magdeburg – FAG 37:26, FAG – TBV Lemgo Lippe 26:33, ThSV Eisenach – FAG 31:27, FAG – SG Flensburg-Handewitt 32:33, Füchse Berlin – FAG 42:29, FAG – GWD Minden 28:28, MT Melsungen – FAG 31:23, FAG – THW Kiel 24:28, TSV Hannover-Burgdorf – FAG 22:28, FAG – ThSV Eisenach 26:23, TBV Lemgo Lippe – FAG 27:30, Frisch Auf Göppingen – HC Erlangen 27:24, Frisch Auf – SC Magdeburg 23:27.

Termine

SC DHfK Leipzig – FAG (9. April, 19 Uhr), FAG – Rhein-Neckar Löwen (23. April, 19 Uhr), VfL Gummersbach – FAG (30. April, 19 Uhr), FAG – HSG Wetzlar (7. Mai, 19 Uhr), HSV Hamburg – FAG (25. Mai, 20 Uhr), FAG – TVB Stuttgart (3. Juni, 19 Uhr), Bergischer HC – FAG (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)