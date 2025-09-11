Handball-Bundesliga: Frisch Auf Göppingen rettet Punkt gegen Leipzig

21 Fehlwürfe, nur drei Torwartparaden und ein 18:23-Rückstand – kein Wunder, dass das 24:24 von Frisch Auf Göppingen gegen den SC DHfK Leipzig wahre Jubelstürme auslöst.

Als der junge Rechtsaußen Fynn Hofele mit seinem dritten Treffer fünf Sekunden vor Schluss den Ball ins Netz donnerte, kam es in der EWS-Arena zu einer Explosion der Gefühle: Das nicht mehr für möglich gehaltene 24:24 (12:13) des Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen gegen den SC DHfK Leipzig war damit perfekt. „Ich kann es nicht beschreiben, ich bin völlig durch den Wind und unfassbar froh, das werde ich nie vergessen“, sagte der 19-Jährige.

Vor dem Spiel hatten die Göppinger nach ihrem 3:3-Punkte-Start nach langer Zeit endlich wieder mit einem positiven Punktekonto spekuliert. Doch am Ende konnten sie mit dem Unentschieden alle prima leben. Denn beim 18:23 (54.) deutete vor 4200 Zuschauern alles auf eine Heimniederlage hin. Das lag vor allem an dem Mann, der bei den Leipzigern zwischen den Pfosten stand. Der überragende italienische Nationalkeeper Domenico Ebner zeigte 15 Paraden.

Seine Gegenüber Kristian Saeveras und Julian Buchele hielten gemeinsam nur Bälle. „Das Handballleben macht es uns derzeit nicht einfach, wir hätten heute zwei Punkte verdient gehabt“, sagte der ehemalige Bietigheimer im Leipziger Tor. Frisch Auf scheiterte bis kurz vor Schluss reihenweise freistehend vor Ebner.

Leipzigs Keeper Ebner hielt überragend. Foto: IMAGO/Eibner

Oftmals bissen sie sich aber schon davor am starken Innenblock Marko Mamic/Adam Lönn die Zähne aus. Im Angriff spielte Frisch Auf lange Zeit zu ungeduldig, die Bemühungen wirkten bisweilen konzept- und hilflos, manche Bälle landeten nach Fehlabgaben sogar auf der Tribüne. „Die Fehlwürfe führten dazu, dass wir von Minute zu Minute verunsicherter wurden und bis kurz vor Schluss nicht die Courage hatten, in die Tiefe zu gehen“, sagte Trainer Ben Matschke.

Doch was man seiner Mannschaft lassen muss: Sie gibt niemals auf und legt einen unbändigen Kampfgeist aufs Parkett. „Die Moral meiner Mannschaft ist überragend. Wenn man bei 21 Fehlwürfen, drei Torwartparaden und einem 18:23-Rückstand noch einen Punkt holt, ist das schon was ganz Besonderes“, sagte Matschke.

Die nächste Partie führt Frisch Auf am kommenden Donnerstag (19 Uhr/Porsche-Arena) zum TVB Stuttgart. Matschke: „Das wird ein ganz anderes Spiel, emotional und mit viel Tempo, Kleinigkeiten werden entscheiden.“

Aufstellungen

Frisch Auf Saeveras (1.-16., 38.-54.), Buchele (16.-38., 54.-60.); Neudeck 2, ten Velde 3, Klöve, Goßner , Hofele 3, Halbäck 3, Persson 3, Schiller 4/3, Jurmala 2, Sunnefeldt, Gislason 1, Newel, Schmidt 3.

SC Ebner (1.-60.), Mrkva (bei einem 7m); Piroch 3/1, Krzikalla, Binder 3, Mamic, Lönn 3, Khairi 1, Peter 3, Bogojevic, Gauer, Semper 2, Hinriksson 4/1, Hertzfeld 5, Koschek.

Saison 2025/26

Ergebnisse und Termine

GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG (18. September, 19 Uhr), SG Flensburg-Handewitt – FAG (28. September, 15 Uhr), FAG – SC DHfK Leipzig (1. Oktober, 19 Uhr/DHB-Pokal, zweite Runde), FAG – TSV Hannover-Burgdorf (4. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – FAG (9. Oktober, 19 Uhr), FAG – VfL Gummersbach (12. Oktober, 18 Uhr), FAG – Bergischer HC (17. Oktober, 19 Uhr), HSG Wetzlar – FAG (23. Oktober, 19 Uhr). (jüf)