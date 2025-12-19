Handball-Bundesliga Frauen: Frisch-Auf-Top-Spielerin wechselt zu Sport-Union Neckarsulm

Für das Derby gegen die TuS Metzingen hat Frauenhandball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen über 3500 Tickets verkauft. Personell gibt es mit Blick auf die neue Saison einen Rückschlag.

Der Vorverkauf lief schon seit November sehr gut, der Schub durch die erfolgreiche Handball-WM der Frauen kam nun noch dazu: Für das Handball-Bundesligaspiel der Frauen zwischen Frisch Auf Göppingen und TuS Metzingen am 30. Dezember (19 Uhr) sind bereits über 3500 Tickets verkauft. Der Rekord vom Vorjahr in der EWS-Arena – 3650 Zuschauer gegen den VfL Oldenburg – dürfte in dem württembergischen Derby geknackt werden.

Personell gibt es dagegen für Göppingen einen Rückschlag mit Blick auf die neue Saison zu verkraften. Rückraum-Allrounderin Sina Ehmann wird Frisch Auf am Saisonende verlassen und nach Informationen unserer Redaktion zum Ligarivalen Sport-Union Neckarsulm wechseln. Das 25-jährige Eigengewächs gehört zu den absoluten Führungsspielerinnen im Team von Trainer Nico Kiener. Sie spielt schon seit den Minis für Frisch Auf, unterbrochen nur von einem kurzen Gastspiel zu Beginn der Saison 2022/23 beim HSV Solingen-Gräfrath.

Der Göppinger Traditionsclub konnte sich mit der Rechtshänderin finanziell nicht auf die Verlängerung ihres am Saisonende auslaufenden Vertrags einigen. Die Sport-Union Neckarsulm bekam den Zuschlag und darf sich in der kommenden Saison auf eine Spielerin freuen, die zumindest was ihre Eins-gegen-Eins-Qualitäten betrifft, zu den besten der Liga zählt.

Zunächst aber steht auch für das SUN-Team von Trainer Thomas Zeitz ebenfalls ein Derby gegen Metzingen an. Am 27. Dezember (19.30 Uhr) geht es in der Tübinger Paul-Horn-Arena gegen die TusSies.