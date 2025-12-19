Handball-Bundesliga Frauen: Frisch-Auf-Top-Spielerin wechselt zu Sport-Union Neckarsulm

Für das Derby gegen die TuS Metzingen hat Frauenhandball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen über 3500 Tickets verkauft. Personell gibt es mit Blick auf die neue Saison einen Rückschlag.
Der Vorverkauf lief schon seit November sehr gut, der Schub durch die erfolgreiche Handball-WM der Frauen kam nun noch dazu: Für das Handball-Bundesligaspiel der Frauen zwischen Frisch Auf Göppingen und TuS Metzingen am 30. Dezember (19 Uhr) sind bereits über 3500 Tickets verkauft. Der Rekord vom Vorjahr in der EWS-Arena – 3650 Zuschauer gegen den VfL Oldenburg – dürfte in dem württembergischen Derby geknackt werden.