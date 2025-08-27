Handball-Bundesliga Frauen: Das waren es nur noch Drei –Württemberg-Teams blicken nach vorne

Nach dem Aus der HB Ludwigsburg ist Handball-Württemberg nur noch mit TuS Metzingen, Frisch Auf Göppingen und Sport-Union Neckarsum in der Frauen-Bundesliga vertreten. Ein Überblick.
Der Rückzug der HB Ludwigsburg hat zur Folge, dass die Handball-Bundesliga der Frauen mit nur elf Teams in die neue Saison startet. Der positive Aspekt: Es kommt mehr Spannung in den Kampf um Meisterschaft und DHB-Pokal. Einen sportlichen Direktabsteiger gibt es nicht, der Letzte der Playdowns spielt in der Relegation gegen den Zweitliga-Zweiten. Wie gehen die drei verbliebenen württembergischen Erstligisten mit der neuen Situation um?