Frisch-Auf-Handballer chancenlos: SC Magdeburg straft Göppinger Fehlwurffestival gnadenlos ab

Die Ausnahmemannschaft SC Magdeburg überrennt auch Frisch Auf Göppingen und gewinnt mit 37:26. Auf das Team von Trainer Ben Matschke wartet schon am Mittwoch der nächste schwere Gegner.

Vor dieser Begegnung hatten sich ohnehin nur die allergrößten Superoptimisten etwas Zählbares ausgerechnet. Am Ende stand Frisch Auf Göppingen beim SC Magdeburg tatsächlich auf vollkommen verlorenem Posten: Der Außenseiter verlor beim noch ungeschlagenen Bundesliga-Spitzenreiter und amtierenden Champions-League-Sieger mit 26:37 (12:22).

„Wir nahmen uns zu früh Würfe aus zehn Metern und hatten zu wenig Tiefe. Ein Team wie Magdeburg straft das gnadenlos ab", sagte Rutger ten Velde am „Dyn"-Mikrofon. Der Linksaußen, der diesmal für Marcel Schiller zum Einsatz kam, war mit sechs Toren bester Frisch-Auf-Werfer vor dem 32-jährigen David Schmidt (4), dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Nach Informationen unserer Redaktion plant Frisch Auf, sich auf dieser Position zu verjüngen. Für den SCM traf vor 6600 Zuschauern in der ausverkauften Getec-Arena der Schwede Felix Claar (7) am besten.

Überragend: Magdeburgs Felix Claar (li., gegen Göppingens Victor Klöve). Foto: IMAGO/Jan Huebner

Der starke Torhüter Sergey Hernandez zeigte 15 Paraden. Allerdings warfen die Frisch-Auf-Rückraumspieler häufig zu unvorbereitet, 26 Fehlwürfe sprechen für sich. Zudem leistete sich die bisweilen überforderte Göppinger Abwehr viel zu viele Zeitstrafen (zwölf Strafminuten, gegenüber zwei von Magdeburg). Daher war die Partie früh entschieden. Beim Stand von 25:12 (35.) schien das Team von Trainer Ben Matschke einem rekordverdächtigen Debakel entgegenzusteuern, immerhin dies konnte verhindert werden.

Bereits am Mittwoch geht es für Frisch Auf weiter: Dann kommt um 19 Uhr der Tabellendritte TBV Lemgo Lippe in die EWS-Arena. Und damit der nächste richtig schwere Gegner.

Aufstellungen

SC Magdeburg: Hernandez (15/1 Paraden), Mandic (1 P.); Musche 5, Claar 7, Zechel, Kristjansson 2, Pettersson 3, Magnusson 5/2, Hornke, Jonsson 3, Weber 5, Lagergren 4, Mertens, Saugstrup 2, O’Sullivan, Bergendahl.

Frisch Auf Göppingen: Buchele (4 P.), Saeveras (3 P.); Neudeck, ten Velde 6, Klöve 3, Goßner, Hallbäck 3, Persson 2, Schiller, Jurmala 2, Sunnefeldt 1, Gislason, Newel 2, Hanne 3, Schmidt 4.

Saison 2025/26

Ergebnisse

GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21, HSG Wetzlar – FAG 26:28, FAG – HSV Hamburg 34:30, THW Kiel – FAG 34:30, FAG – MT Melsungen 26:26, SC Magdeburg – FAG 37:26.

Termine

FAG – TBV Lemgo Lippe (10. Dezember, 19 Uhr), ThSV Eisenach – FAG (13. Dezember, 20 Uhr), FAG – SG Flensburg-Handewitt (20. Dezember, 18 Uhr), Füchse Berlin – FAG (27. Dezember, 19 Uhr), FAG – GWD Minden (10. Februar 2026, 19 Uhr). (jüf)