Frisch-Auf-Handballer chancenlos: SC Magdeburg straft Göppinger Fehlwurffestival gnadenlos ab

Die Ausnahmemannschaft SC Magdeburg überrennt auch Frisch Auf Göppingen und gewinnt mit 37:26. Auf das Team von Trainer Ben Matschke wartet schon am Mittwoch der nächste schwere Gegner.
Vor dieser Begegnung hatten sich ohnehin nur die allergrößten Superoptimisten etwas Zählbares ausgerechnet. Am Ende stand Frisch Auf Göppingen beim SC Magdeburg tatsächlich auf vollkommen verlorenem Posten: Der Außenseiter verlor beim noch ungeschlagenen Bundesliga-Spitzenreiter und amtierenden Champions-League-Sieger mit 26:37 (12:22).