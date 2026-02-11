1 Marco Mengon (re.) spielt ab Sommer nicht nur in der italienischen Nationalmannschaft mit seinem Zwillingsbruder Simone zusammen. Foto: IMAGO/IPA Sport

Familienzusammenführung beim TVB Stuttgart. Der Handball-Bundesligist wird nach Informationen unserer Redaktion Marco Mengon, den Bruder von Simone, für die neue Runde verpflichten.











Mit dem 33:31 gegen den ThSV Eisenach holte Handball-Bundesligist TVB Stuttgart am Dienstagabend in der Porsche-Arena zwei enorm wichtige Punkte, um nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten. Dies vereinfacht auch die Planungen für die neue Saison. Dabei steht nach Informationen unserer Redaktion fest, dass Marco Mengon zum TVB wechseln wird. Der italienische Nationalspieler ist der Zwillingsbruder von TVB-Torjäger Simone Mengon, der bereits seit vergangenem Sommer für die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann aufläuft.