Handball-Bundesliga: Familien-Doppelpack: TVB holt Simone Mengons Zwillingsbruder Marco
Marco Mengon (re.) spielt ab Sommer nicht nur in der italienischen Nationalmannschaft mit seinem Zwillingsbruder Simone zusammen. Foto: IMAGO/IPA Sport

Familienzusammenführung beim TVB Stuttgart. Der Handball-Bundesligist wird nach Informationen unserer Redaktion Marco Mengon, den Bruder von Simone, für die neue Runde verpflichten.

Mit dem 33:31 gegen den ThSV Eisenach holte Handball-Bundesligist TVB Stuttgart am Dienstagabend in der Porsche-Arena zwei enorm wichtige Punkte, um nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten. Dies vereinfacht auch die Planungen für die neue Saison. Dabei steht nach Informationen unserer Redaktion fest, dass Marco Mengon zum TVB wechseln wird. Der italienische Nationalspieler ist der Zwillingsbruder von TVB-Torjäger Simone Mengon, der bereits seit vergangenem Sommer für die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann aufläuft.

 

Rückraumspieler Marco Mengon trägt seit Beginn der Saison 2025/26 den Dress des 1. VfL Potsdam. Beim aktuellen Zweitliga-Dritten hatte er einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Davor spielte er zwei Jahre bei Selestat AHB in der französischen zweiten Liga. Möglicherweise ersetzt Marco Mengon im TVB-Kader den Schweizer Nationalspieler Lenny Rubin. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus, und die Anzeichen verdichten sich, dass es zu einer Trennung kommt.

Am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) gastiert der TVB bei den Füchsen Berlin. Im Gegensatz zum brisanten Duell gegen Tabellennachbar Eisenach kann das Kaufmann-Team beim amtierenden deutschen Meister ziemlich befreit aufspielen.

Saison 2025/26

Ergebnisse
TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26, HC Erlangen – TVB 24:24, TVB – HSG Wetzlar 30:27, TVB – SC DHfK Leipzig 33:32, THW Kiel – TVB 33:32, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 28:22, TVB – VfL Gummersbach 22:28, MT Melsungen – TVB 33:28, TVB – ThSV Eisenach 33:31.

Termine
Füchse Berlin – TVB (15. Februar, 16.30 Uhr), TVB – TSV Hannover-Burgdorf (22. Februar, 16.30 Uhr), GWD Minden – TVB (1. März, 15 Uhr), TVB – THW Kiel (5. März, 19 Uhr), SC DHfK Leipzig – TVB (15. März, 16.30 Uhr), TVB – TBV Lemgo Lippe (29. März, 16.30 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (2. April, 19 Uhr), Bergischer HC – TVB (12. April, 16.30 Uhr), TVB – SC Magdeburg (26. April, 16.30 Uhr), HSV Hamburg – TVB (3. Mai, 15 Uhr), TVB – Rhein-Neckar Löwen (7. Mai, 19 Uhr), TVB – SG Flensburg-Handewitt (24. Mai., 16.30 Uhr), Frisch Auf Göppingen – TVB (3. Juni, 19 Uhr), TVB – HC Erlangen (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)

 