Handball-Bundesliga der Frauen: HB Ludwigsburg zieht bei Frisch Auf Göppingen souverän ins Halbfinale ein

1 Für Frisch-Auf-Rückraumspielerin Carmen Moser gab es in ihrem letzten Spiel in der EWS-Arena fast kein Durchkommen. Foto: IMAGO/Eibner

Dem 34:21 im ersten Play-Off-Viertelfinalspiel um die deutsche Handball-Meisterschaft ließ die HB Ludwigsburg vor 2482 Zuschauern bei Frisch Auf Göppingen ein 40:26 folgen. Im Halbfinale wartet der Thüringer HC.











Die Bundesliga-Handballerinnen der HB Ludwigsburg jubelten mit ihren 150 mitgereisten Fans unter den 2482 Zuschauern in der EWS-Arena über einen nach der Pause äußerst souveränen Auftritt: Mit 40:26 (17:15) gewann der deutsche Meister am Mittwochabend das zweite Play-Off-Viertelfinalspiel bei Frisch Auf Göppingen. Schon die erste Partie in der MHP-Arena hatte das Team von Trainer Jakob Vestergaard mit 34:21 gewonnen.