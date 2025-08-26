Nach wochenlanger Ungewissheit steht nun fest: Die HB Ludwigsburg wird auch nicht mit reduziertem Etat am Spielbetrieb der Frauenhandball-Bundesliga teilnehmen.

Alle Bemühungen blieben am Ende erfolglos: Die HB Ludwigsburg wird nicht am Spielbetrieb der kommenden Saison in der Handball-Bundesliga der Frauen teilnehmen. Dies ist ein herber Schlag für den deutschen Frauenhandball. Bis zuletzt hatte der amtierende deutsche Meister darum gekämpft, um wenigstens mit einem Team mit deutlich reduziertem Etat in die Runde zu starten. „Das ist äußerst bedauerlich, doch es war absehbar, wichtig ist, dass jetzt endlich Klarheit herrscht“, sagte Claus Mai, der Geschäftsführer von Frisch Auf Göppingen, der am kommenden Samstag mit seinem Team am ersten Spieltag eigentlich die HB Ludwigsburg in der EWS-Arena empfangen hätte.

Die HBL hat am 22. Juli beim Amtsgericht Ludwigsburg einen Insolvenzantrag gestellt. Die Nachricht kam für die Öffentlichkeit aus dem Nichts und erschütterte die Szene. Der langjährige Hauptsponsor Olymp hatte – wie rechtzeitig angekündigt – seine Zuwendungen stark reduziert. Den Ausfall konnte das Management nicht kompensieren. Als der Insolvenzverwalter am 4. August der Mannschaft die Zahlen präsentierte, zerschmetterte das so gut wie jede Hoffnung. Die Nationalspielerinnen suchten sich neue Vereine.

Der Versuch, mit einem deutlich reduzierten Budget und einer Rumpfmannschaft am Spielbetrieb teilzunehmen und damit die Lizenz zu sichern, scheiterte. Die Liga wird nun, statt mit zwölf, nur mit elf Teams an den Start gehen.

Bleibt die Frage, wie es sein konnte, dass ein Club die Lizenz erhält, dem mindestens zwei Drittel des Etats fehlen. Die Lizenzierungskommission hätte bei der Abgabe der Unterlagen Ende Februar zumindest kritische Fragen stellen müssen.