Handball-Bundesliga: Auch HSV kein Stolperstein – Frisch Auf Göppingen bleibt im Flow

6 Bundesliga-Debütant Niklas Herberger (li.) und die Frisch-Auf-Spieler lassen sich in Hamburg von ihren mitgereisten Fans feiern. Foto: IMAGO/speedshot

Mit einem überragenden Kristian Saeveras im Tor baut Frisch Auf Göppingen seine Serie auf 17:3 Punkte aus. Nach dem 34:28 in Hamburg geht es mit Selbstvertrauen ins Derby gegen den TVB.











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Seine drei Tore bei drei Versuchen waren nicht mehr spielentscheidend, dennoch stürmten nach dem 34:28 (16:13) von Frisch Auf Göppingen beim HSV Hamburg alle auf Linksaußen Niklas Herberger zu. Der 18-Jährige stand bei seinem Debüt in der Handball-Bundesliga für diese drei Tore gegen Ende gerade mal vier Minuten auf dem Feld. Der entscheidende Grund für den souveränen Auswärtssieg vor 4165 Zuschauern in der Barclays Arena aber stand zwischen den Pfosten: Frisch-Auf-Keeper Kristian Saeveras zeigte sich in Galaform und hielt 17 Bälle. „Das Zusammenspiel mit unserer starken Abwehr klappte hervorragend. Darauf bin ich sehr stolz“, sagte der 29-jährige Norweger.