Handball-Bezirksoberliga: SVF II, TVOe II, TSV Schmiden II, TV Stetten: Ein Nachbarschaftsquartett

1 In der Bezirksoberliga gibt es in dieser Saison viele Nachbarschaftsderbys. Foto: Archiv

In der neuen Bezirksoberliga, vormals Bezirksliga, mischen in der Saison 2024/2025 gleich vier Handball-Teams aus dem Einzugsgebiet unserer Fellbacher Zeitung mit: die zweiten Vertretungen des TSV Schmiden, TV Oeffingen und SV Fellbach – sowie der Aufsteiger TV Stetten.











Für den Trainer Christian Müller hat der Neustart mit den Handballern des TSV Schmiden II bereits im Abstiegsjahr begonnen. Er hatte das Team mitten in der Saison 2022/2023 übernommen, konnte den Fall aus der Landesliga in die Bezirksliga aber nicht mehr verhindern. In der vergangenen Runde landete die Zweitvertretung des TSV im Tabellenmittelfeld. In der neuen Saison, die am kommenden Wochenende beginnt, wird sie – aufgrund einer Namensänderung – in der Bezirksoberliga antreten. Gemeinsam mit den zweiten Mannschaften des TV Oeffingen und des SV Fellbach – sowie gemeinsam mit dem Aufsteiger TV Stetten.