Handball-Aufstiegsrunde: HC Oppenweiler/Backnang macht Sprung in zweite Liga perfekt

1 Trainer Stephan Just führt den HCOB in die zweite Liga. Foto: Pressefoto Baumann

Das Polster aus dem Hinspiel reicht. Der HC Oppenweiler/Backnang steigt trotz eines 27:31 bei Eintracht Hildesheim in die Zweite Handball-Bundesliga auf.











Württemberg hat in der kommenden Saison einen Handball-Zweitligisten mehr. Der HC Oppenweiler/Backnang hat sich in den entscheidenden Aufstiegsrundenspielen gegen Eintracht Hildesheim durchgesetzt und schaffte den Sprung nach oben. Die 27:31(12:17)-Niederlage am Pfingstsamstag im Rückspiel reichte, da sich die Mannschaft von Trainer Stephan Just Hinspiel in Backnang mit dem 35:26 ein dickes Polster erarbeitet hatte. Die Aufstiegsfeier steigt am Pfingstsonntag bei Murrelektronik in Oppenweiler mit Livemusik und Freibier für alle.