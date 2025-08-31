Handball 3. Liga Süd: Wasserschaden bremst die Handballer des SV Kornwestheim aus

Spiel gegen den VfL Pfullingen fällt wegen Wassereinbruch in der Sporthalle Ost aus. Die Ursache ist noch unklar. Der Erste Bürgermeister Daniel Güthler kündigt schnelle Hilfe an.
Eigentlich sollte am Samstagabend der Heimauftakt für die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim stattfinden. Doch statt lauter Anfeuerungsrufe und freudiger Stimmung hallte wieder einmal nur das Plätschern von Wasser durch die Sporthalle Ost. Auf einer Länge von über zwei Metern floss das kühle Nass von der Decke. Pfützen breiteten sich aus. „Der Hallenboden ist pitschnass“, sagte Pascal Welz, der sportliche Leiter der ersten Männermannschaft und der Blick nach oben verhieß nichts Gutes.