Handball 3. Liga Süd: Wasserschaden bremst die Handballer des SV Kornwestheim aus

Spiel gegen den VfL Pfullingen fällt wegen Wassereinbruch in der Sporthalle Ost aus. Die Ursache ist noch unklar. Der Erste Bürgermeister Daniel Güthler kündigt schnelle Hilfe an.

Eigentlich sollte am Samstagabend der Heimauftakt für die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim stattfinden. Doch statt lauter Anfeuerungsrufe und freudiger Stimmung hallte wieder einmal nur das Plätschern von Wasser durch die Sporthalle Ost. Auf einer Länge von über zwei Metern floss das kühle Nass von der Decke. Pfützen breiteten sich aus. „Der Hallenboden ist pitschnass“, sagte Pascal Welz, der sportliche Leiter der ersten Männermannschaft und der Blick nach oben verhieß nichts Gutes.

Welz war am Samstagvormittag vor Ort und begutachtete die Lage. Die herbeigerufenen Hausmeister konnten allerdings keine Ursache für das Eindringen des Wassers ausmachen. Bereits in der vergangenen Saison hatten die Lurchis das Pech, eine Spielbegegnung aufgrund eines Wasserschadens absagen zu müssen. Damals handelte es sich um einen Schaden an der Heizungsanlage. Und dieses Mal?

Schon die zweite Spielabsage wegen Wasserschaden

Die Ursache ist noch ungewiss. Am Freitagabend gab es jedoch ein heftiges Gewitter in Kornwestheim mit Starkregen. Möglicherweise gibt es da einen Zusammenhang. „Wir werden schnellstmöglich die Handwerker anrücken lassen, damit das Problem behoben werden kann“, sagte Kornwestheims Erster Bürgermeister Daniel Güthler.

Klar war jedenfalls: Ein Betrieb ist hier – aufgrund des undichten Daches - vorerst nicht möglich. Die logische Konsequenz war die Absage der Begegnung gegen den VfL Pfullingen.

Die Kornwestheimer Handballer, die am vergangenen Wochenende in Pforzheim eine Auftaktniederlage hinnehmen mussten, trifft das. „Die Jungs hätten unheimlich gerne gespielt, auch um sich mit einem Heimsieg zu stärken und die Niederlage aus dem Kopf zu bekommen“, sagte Welz. Der sportliche Leiter hofft umso mehr, dass zumindest der Trainingsbetrieb direkt weitergehen kann. Güthler versicherte: „Wir werden mit Hochdruck daran arbeiten, dass der Trainings- und Spielbetrieb schnellstmöglich wieder aufgenommen werden kann.“ Der Erste Bürgermeister zeigte sich zuversichtlich: Der Schaden sei vermutlich nicht so groß, wie es im ersten Moment aussehe.

Training soll so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden

Sollte die Beeinträchtigung nicht zeitnah behoben werden können, so werde die Stadt mit dem Verein natürlich Ausweichmöglichkeiten prüfen. „Gegebenenfalls müssen wir schauen, ob eine andere Lösung gefunden werden kann“, sagte Daniel Güthler.

Für die Kornwestheimer Handballer wird es also spannend bleiben, ob am Montagabend das Training wie gewohnt stattfinden kann.