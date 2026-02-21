Handball 3. Liga Süd: Showdown der Tempohandballer in der Halle Ost

Kornwestheims Coach Alexander Schurr erwartet am Sonntag gegen den Tabellensiebten TV Neuhausen/Filder 1898 ein torreiches Derby.
Derby-Time heißt es auch für die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim: Am Sonntag um 17 Uhr empfangen die Lurchis den TSV Neuhausen/Filder 1898 in der Osthalle. „Wir freuen uns sehr auf das Derby“, sagt Kornwestheims Cheftrainer Alexander Schurr. Die spielfreie Woche habe seiner Mannschaft gutgetan: „Die Pause hat uns geholfen, Kräfte zu tanken.“ Wie gut, wird sich dann am Sonntagabend zeigen. Der Gastgeber befindet sich aktuell in starker Form und ist bereits seit Mitte Oktober ungeschlagen – selbst die Weihnachtspause konnte den Tabellenführer nicht stoppen.