Die Handballer des SV Kornwestheim wollen gegen Zweitbesetzung der Rhein-Neckar Löwen den dritten Sieg in Serie

Die Lurchis sind bereit für den Heimsieg. Die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim treffen am Samstagabend zur Prime-Time um 20 Uhr auf die Rhein-Neckar Löwen 2. In der Sporthalle Ost wird ein spannendes Duell erwartet.

Die Auswärtsniederlage gegen den TSB Heilbronn-Horkheim am Donnerstag vor einer Woche ist abgehakt. Kalt gelassen hatte es die Sieben um Trainer Alexander Schurr allerdings nicht. Weniger waren die vergebenen Punkte das Problem als das nicht gepfiffene und geahndete Foul an Topscorer Felix Kazmeier. Im Wurf wurde Kazmeier bei den Hunters niedergestreckt und blieb nach hartem Aufprall minutenlang am Boden liegen. Diese Szene hatte noch im Nachgang für viele Gespräche gesorgt.

Topscorer Felix Kazmeier fällt mit Gehirnerschütterung aus

Nach erneutem konstruktivem Austausch, auch mit den Schiedsrichtern, hat sich der Fall für die Kornwestheimer nun aber erledigt. „Mir ist ein positiver Umgang und Austausch mit den Schiedsrichtern sehr wichtig“, sagt Schurr dazu und weiß: „Wichtig ist es jetzt, sich wieder auf das neue Spiel zu konzentrieren“. Kazmeier ist nach seiner Gehirnerschütterung zwar noch nicht vollständig genesen, aber zuversichtlich, bald wieder auf der Platte zu stehen.

Am Samstagabend haben die Lurchis nämlich die Zweitbesetzung des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen zu Gast. In der vergangenen Saison konnte die Schurr-Sieben das Nachwuchsteam der Löwen zwei Mal besiegen, doch im Hinblick auf die vergangene Saison gab es im Team der Junglöwen große Veränderungen. Prinzipiell wird die Gast-Sieben am Samstag wenig mit dem Vorjahresteam gemeinsam haben. Allen voran sitzt ein neuer Mann auf der Trainerbank.

Junglöwen mit neuem Trainer

Holger Löhr, selbst ehemaliger erfolgreicher Handball-Nationalspieler, hat im Sommer den Posten von Alexander Bossert übernommen. Doch nicht nur Löhr ist neu, auch einige Spieler im Kader der Talentschmiede. „Erfahrene Spieler wurden durch neue Top-Talente ersetzt“, berichtet Schurr. Schließlich haben die Rhein-Neckar Löwen eine überragende Jugendakademie und damit immer qualitativ gut ausgebildeten Nachwuchs auf der Bank.

Im Rückraum der Junglöwen überzeugen die Karrenbauer-Brüder Laurin und Lennart ebenso wie Matthis Krauth. Valentin Willner zeigt sich bereits als exzellenter Kreisläufer und Lukas Pabst auf der Außenposition. „Er ist ein beeindruckender Flügelflitzer“, sagt der Coach des SV Kornwestheim. Mit Jan Kraft hat die Mannschaft zudem einen intelligenten Spielsteuerer, der immer gefährlich werden kann. Auf die Kornwestheimer wird folglich viel individuelle Qualität zukommen. Die haben die Nachwuchs-Profis aus Mannheim auch schon bewiesen. In sechs Partien haben die Rhein-Neckar Löwen 2 vier Siege geholt und nur zwei Niederlagen eingefahren. Mit 8:4 Punkten bewegen sich die jungen Löwen daher im oberen Tabellendrittel der 3. Liga.

Die Trainingswoche gestaltete sich bei den Kornwestheimern durch einige Krankheitsfälle etwas holprig. Dennoch möchte sich der Lurchi-Trainer nicht beschweren, denn „die Einstellung der Jungs auf´s Spiel ist perfekt.“ Die Kornwestheimer wollen den Heimsieg in der Hölle Ost nach Hause tragen und sich mit geschlossener Mannschaftsleistung gegen die Zweitbesetzung der Rhein-Neckar Löwen stellen.

„Wir wollen ganz klar zeigen, was wir können, und keine Punkte verschenken“, sagt Alexander Schurr.