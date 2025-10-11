Handarbeit liegt im Trend: Stricken, Tufting, Häkeln – diese Workshops und Treffen gibt es in Stuttgart

Im Kessel hat sich rund um die Wolle eine lebendige Szene mit offenen Handarbeitstreffen, Workshops oder Kinoabenden entwickelt. Wir verraten euch, wo ihr kreativ werden könnt.
Wenn mit dem Herbst die Dunkelheit und Kälte ins Ländle einkehrt, wird es höchste Zeit, die Nadeln und das Garn auszupacken und es sich mit einem warmen Getränk beim Stricken oder Häkeln gemütlich zu machen. Ob in Café-Atmosphäre oder im Kinosaal - in Stuttgart klappern vielerorts fleißig die Nadeln. Handarbeiten ist in Stuttgart längst kein einsames oder verstaubtes Hobby mehr.