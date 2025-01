Hamburg: Transportschiff stößt auf Elbe gegen Fähre - Elf Verletzte

1 Die Fähre kollidierte mit einem Lastenkran. Foto: dpa/Jonas Walzberg

Auf der Elbe in Hamburg ist ein Lastenkahn gegen eine Fähre geprallt. Dabei sind elf Menschen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge ist eine Person davon lebensgefährlich am Kopf verletzt worden, wie ein Feuerwehrsprecher in der Nähe des Unfallortes sagte. Alle Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die meisten seien leicht verletzt. Von dem Unfall sind Feuerwehr-Angaben zufolge rund 25 Personen betroffen. Wie viele davon Fahrgäste und Mitarbeitende auf der Fähre waren, war zunächst unklar.