Hamburg: Messerangriff am Hauptbahnhof – Täterin wohl psychisch krank

Eine Frau sticht wahllos auf Reisende im Hamburger Hauptbahnhof ein. Jetzt wird der Fall vor Gericht verhandelt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie schuldunfähig ist.
Fast genau sechs Monate nach dem Messerangriff mit zahlreichen Verletzten am Hamburger Hauptbahnhof wird die mutmaßliche Täterin in Handschellen in einen Gerichtssaal geführt. Die 39-Jährige nimmt zu Beginn des Prozesses vor einer Großen Strafkammer am Landgericht neben einer Betreuerin und einem Justizbeamten Platz. Sie trägt einen grauen Kapuzenpulli und eine dunkle Jacke, ihre dunklen, glatten Haare hat sie zu einem Knoten zusammengebunden. Die zierliche Frau wirkt blass und sehr angespannt.