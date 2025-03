Pläne für Geflüchtete in Hedelfingen Widerstand gegen eine Asylunterkunft auf der Sportwiese wächst

Ein Zweckbündnis will verhindern, dass das Sportgelände an der Rohrackerstraße in Hedelfingen umgewidmet wird. Dort plant die Stadt Unterkünfte für 156 Geflüchtete. Eine nun gestartete Online-Petition unterzeichneten 500 Menschen – an einem Tag.