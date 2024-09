Haltestelle der Stadtbahn in Stuttgart: Wieder Treppen an der Haltestelle Staatsgalerie gesperrt

Wieder Treppen an der Haltestelle Staatsgalerie gesperrt

Haltestelle der Stadtbahn in Stuttgart

1 Anderthalb Monate lang soll an den Treppen der Haltestelle Staatsgalerie gearbeitet werden. Foto: StZN

Der erst vier Jahre alte Neubau der Stadtbahn-Haltestelle Staatsgalerie entwickelt sich zur Dauerbaustelle. Nun hat die Sanierung der südlichen Treppenhäuser begonnen. Für Fahrgäste der Stuttgarter Straßenbahnen geht das mit Einschränkungen einher.











Link kopiert



Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) haben neuerlich mit Arbeiten an der Stadtbahn-Haltestelle Staatsgalerie begonnen. Betroffen sind die Treppenanlagen auf der Südseite, über die Fahrgäste den Halt in Richtung Gebhard-Müller-Platz verlassen können. Am Mittwoch waren Bauarbeiten damit beschäftigt, die Abdeckungen von den Stufen zu lösen.