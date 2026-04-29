Vor rund zwei Wochen verletzte sich Jonathan Klinsmann bei einem Fußballspiel schwer. Jetzt schildert sein Vater Jürgen Klinsmann, wie er die Situation aus großer Entfernung erlebt hat und wie es seinem Sohn heute geht.
Jürgen Klinsmann (61) hat sich erstmals ausführlicher zu der schweren Verletzung seines Sohnes Jonathan Klinsmann (29) geäußert und ein Gesundheitsupdate gegeben. Der Torwart hatte sich am 18. April bei einem Spiel seines Vereins Cesena FC gegen US Palermo einen Halswirbel gebrochen. Grund war ein Zusammenstoß mit einem gegnerischen Spieler.