Vor rund zwei Wochen verletzte sich Jonathan Klinsmann bei einem Fußballspiel schwer. Jetzt schildert sein Vater Jürgen Klinsmann, wie er die Situation aus großer Entfernung erlebt hat und wie es seinem Sohn heute geht.

Jürgen Klinsmann (61) hat sich erstmals ausführlicher zu der schweren Verletzung seines Sohnes Jonathan Klinsmann (29) geäußert und ein Gesundheitsupdate gegeben. Der Torwart hatte sich am 18. April bei einem Spiel seines Vereins Cesena FC gegen US Palermo einen Halswirbel gebrochen. Grund war ein Zusammenstoß mit einem gegnerischen Spieler.

"Ich denke, dass sich jeder vorstellen kann, was es bedeutet, wenn man eine solche Nachricht als Eltern erfährt und dann noch die Bilder sieht, wie der Sohn vom Platz getragen wird", sagte Jürgen Klinsmann im Interview mit dem "Hamburger Abendblatt" über den Schock. "Und das alles aus einer Entfernung von mehr als 10.500 Kilometern!" Der ehemalige Nationalspieler befand sich zu diesem Zeitpunkt in den USA, sein Sohn beim Auswärtsspiel in Palermo, Italien. "Natürlich möchte man in einer solchen Situation sofort zu seinem Kind", erklärte Klinsmann.

Zum aktuellen Zustand seines Sohnes erklärte er: "Jetzt wissen wir mehr: Die Genesung wird dauern, das ist sicher. Aber zum Glück ist er in den allerbesten Händen. Jonathan wird von exzellenten Medizinern betreut."

Saison endete vorzeitig für den Keeper

Jonathan Klinsmann war nach dem Zusammenprall vom Feld getragen und in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden. Zwei Tage später meldete er sich auf Instagram zu Wort. "Leider ist meine Saison am Samstag zu Ende gegangen", schrieb er. Seine Verletzung werde ihn "für eine Weile außer Gefecht setzen". Der Torhüter bedankte sich bei den Fans beider Teams für die Genesungswünsche und bei seiner Familie und Freunden für die Unterstützung. "Viel Glück für die Jungs in unserem Kampf um die Playoffs und wir sehen uns alle ganz bald wieder", endete seine Nachricht.

Für den Sohn von Jürgen Klinsmann und dem früheren Model Debbie Chin (56) ist die Verletzung ein herber Rückschlag. Seit 2024 steht er bei Cesena unter Vertrag und hatte sich in der laufenden Saison erstmals als Stammtorhüter etabliert. Nach dem Aufstieg im Vorjahr spielt der Klub aktuell in der Serie B, der zweithöchsten Liga Italiens.