Hallschlag in Stuttgart: Mehr als 300 neue Wohnungen im einst verrufenen Stuttgarter Stadtteil

Grundsteinlegung für das letzte Großprojekt der Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft auf dem Hallschlag in Bad Cannstatt. Fertigstellung im Jahr 2027.
Vor fast zwei Jahrzehnten startete die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG), die auf dem Hallschlag in Bad Cannstatt rund 1800 Wohnungen besitzt, ein gigantisches Sanierungs- und Neubauprogramm. Fast 200 Millionen Euro sind seitdem in den einst verrufenen Stadtteil geflossen. Der bisher größte Abschnitt war dabei das Gebiet Lübecker/Dessauer Straße mit insgesamt 161 neuen Mietwohnungen.