Hallen-Football in Stuttgart: Wie seriös ist das neue Stallions-Projekt?

Die Frage, ob es in Stuttgart bald ein neues Football-Team geben wird, das in der Schleyerhalle spielt, ist weiterhin offen: Der erste Medientermin nährte die Zweifel.
Die Pläne sind gigantisch. Die International Arena League (IAL) will von Las Vegas aus Hallen-Football in Europa groß machen – einer der auserkorenen Standorte ist Stuttgart: In der Schleyerhalle sind ab dem 25. April acht Termine für die Heimspiele der Stallions gebucht. Den Ankündigungen folgte nun allerdings ein Termin, der die Zweifel an dem Projekt verstärkte. Denn statt einer pompösen Präsentation gab es eine Pressekonferenz, die mehr Fragen offenließ als beantwortete.