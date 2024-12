Halle wird saniert: Erfrischungskur für die Filderhalle

1 In der Filderhalle finden unter anderem Kulturveranstaltungen statt. Foto: /Philipp Braitinger

Der Veranstaltungsort ist in die Jahre gekommen und muss dringend saniert werden. Doch an vielen Stellen in dem Gebäude lauern Probleme, unter anderem Asbest.











Die Filderhalle in Leinfelden wird in den kommenden Jahren umfassend saniert. Mehr als 14 Millionen Euro muss die Stadt dafür berappen. Zu den größten Vorhaben zählen verschiedene Arbeiten in der Tiefgarage. Sie muss neu abgedichtet werden, der Beton braucht eine Sanierung, ein neuer Aufzug ist geplant und die Entrauchungsanlage soll auf den neuesten Stand gebracht werden. Die Zeit drängt. Im Jahr 2018 wurden Probebohrungen durchgeführt. Eine erneute Probebohrung hat kürzlich ergeben, dass sich der „Bestandszustand massiv verschlechtert“ hat, wie die Stadt schreibt. Je länger mit der Sanierung gewartet wird, desto umfangreicher muss die Sanierung ausfallen.