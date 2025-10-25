Wieder ein neues Kapitel in der Beziehung von Megan Fox und Machine Gun Kelly: Wenige Monate nach ihrer turbulenten Trennung und der Geburt ihres ersten Kindes scheinen die beiden nun wieder zueinandergefunden zu haben.
Schauspielerin Megan Fox (39) und Musiker Machine Gun Kelly (35) haben eine bewegte Beziehungsgeschichte hinter sich - nun soll es wieder eine Neuerung geben. Nachdem sie sich Ende 2024 zum wiederholten Mal getrennt hatten, deutet jetzt vieles auf eine abermalige Versöhnung hin. Das berichtet das US-Magazin "People" unter Berufung auf Insider.