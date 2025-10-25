Wieder ein neues Kapitel in der Beziehung von Megan Fox und Machine Gun Kelly: Wenige Monate nach ihrer turbulenten Trennung und der Geburt ihres ersten Kindes scheinen die beiden nun wieder zueinandergefunden zu haben.

Schauspielerin Megan Fox (39) und Musiker Machine Gun Kelly (35) haben eine bewegte Beziehungsgeschichte hinter sich - nun soll es wieder eine Neuerung geben. Nachdem sie sich Ende 2024 zum wiederholten Mal getrennt hatten, deutet jetzt vieles auf eine abermalige Versöhnung hin. Das berichtet das US-Magazin "People" unter Berufung auf Insider.

"Er verbringt praktisch jede Nacht bei ihr zu Hause mit dem Baby. Sie verhalten sich wie ein Paar, haben das Ganze aber nicht offiziell gemacht oder mit einem Label versehen", verriet eine Quelle dem Magazin. Bald geht MGK allerdings wieder auf Tour - ob die 39-Jährige ihren (Ex-)Partner auf dessen anstehende "Lost Americana Tour"-Tournee begleiten wird, sei noch unklar.

Kümmern ums gemeinsame Baby

Im März dieses Jahres kam Töchterchen Saga Blade zur Welt. Das Betreuen des gemeinsamen Kindes scheint das einstige Paar wieder näher zusammengebracht zu haben. "Megan ist sehr glücklich darüber, wie er sich für sie und das Baby engagiert", so der Insider weiter. Auch wenn beide noch getrennte Wohnungen hätten, verbringe die Familie viel Zeit miteinander. "Sie stellen das Baby an erste Stelle und das hat sie auf vielfältige Weise einander nähergebracht."

Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, schwärmte zuletzt im September in der "Jennifer Hudson Show" von Megan Fox. Er bezeichnete sie als "phänomenale Mutter" und betonte, sie sei "die großartigste Partnerin, mit der man ein Kind bekommen" könne.

Eine Beziehung der Extreme

Für das On-off-Paar ist es das erste gemeinsame Kind, aus vorherigen Beziehungen bringen sie aber bereits Nachwuchs mit. Aus MGKs Beziehung mit Emma Canon stammt Tochter Casie (16). Megan Fox hat drei Söhne aus ihrer Ehe mit Schauspieler Brian Austin Green: Noah (12), Bodhi (11) und Journey (9).

Die Romanze zwischen dem "Transformers"-Star und dem Sänger sorgt seit ihrem Beginn für Schlagzeilen. Das Paar lernte sich 2020 am Set des Films "Midnight in the Switchgrass" kennen und machte die Beziehung kurz darauf öffentlich. Ihre Verbindung beschrieben sie stets als intensiv und außergewöhnlich - sie tranken das Blut des anderen und sprachen von einer spirituellen Verbindung auf Seelenebene.

Im Januar 2022 folgte die Verlobung, die allerdings nie in eine Hochzeit mündete. Im November 2024 trennten sich Kelly und Fox offiziell, wenige Monate vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter.