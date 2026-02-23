Hailey Bieber und mehr: Diese Promis spenden für Eric Danes Familie

Nach dem Tod von "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane haben Freunde eine Spendenaktion für seine Töchter ins Leben gerufen. Hailey Bieber steuerte 20.000 Dollar bei. Sie ist nicht die einzige Prominente, die sich beteiligte.

Hailey Bieber (29) hat 20.000 Dollar für die Hinterbliebenen von Eric Dane (1972-2026) gespendet. Freunde des "Grey's Anatomy"-Stars hatten nach seinem Tod an den Folgen der Nervenkrankheit ALS auf der Plattform GoFundMe eine Seite eingerichtet. Dort soll Geld gesammelt werden, das Eric Danes Töchtern Billie (15) und Georgia (14) zugute kommen soll. Die Kinder teilt er mit Rebecca Gayheart (54).

Der Beitrag von Hailey Bieber ist die dritthöchste Summe, die bisher auf das Spendenkonto eingegangen ist. Ein anonymer Spender hatte sogar 25.000 Dollar überwiesen.

"Euphoria"-Regisseur Sam Levinson trägt 27.000 Dollar bei

Ganz vorne liegen aktuell die 27.000 Dollar, die Regisseur Sam Levinson (41) und seine Frau Ashley gespendet haben. Der Sohn von Hollywood-Legende Barry Levinson (83) arbeitete in seiner Serie "Euphoria" mit Eric Dane zusammen. Privat soll er eng mit dem Schauspieler befreundet gewesen sein.

Ein weiterer bekannter Name, der auf der GoFundMe-Seite auftaucht, ist der von Brad Falchuck (54). Der Serienmacher ("Glee", "9-1-1") und Ehemann von Gwyneth Paltrow (53) interviewte Eric Dane für sein neues Format "Famous Last Words". In dem erst nach Danes Tod bei Netflix ausgestrahlten Format wandte sich der Schauspieler mit seinen letzten öffentlichen Worten an seine Töchter.

Brad Falchuck spendete 10.000 Dollar, genauso viel wie der Filmproduzent Randall Emmett (54). Insgesamt sind aktuell fast 350.000 US-Dollar zusammengekommen. Das Spendenziel liegt bei 500.000 Dollar.

Eric Dane war am 19. Februar an den Folgen von ALS gestorben. Im April 2025 hatte er seine Erkrankung öffentlich gemacht. Da Dane aufgrund des Kampfes gegen die Krankheit nicht viel Geld für seine Familie hinterlassen könne, richteten enge Bekannte das Spendenkonto ein. GoFundMe fror zwischenzeitlich die Gelder ein. Nachdem sich aber die Echtheit der Aktion bestätigt hatte, gab die Plattform sie wieder frei.