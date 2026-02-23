Hailey Bieber und mehr: Diese Promis spenden für Eric Danes Familie

Nach dem Tod von "Grey's Anatomy"-Star Eric Dane haben Freunde eine Spendenaktion für seine Töchter ins Leben gerufen. Hailey Bieber steuerte 20.000 Dollar bei. Sie ist nicht die einzige Prominente, die sich beteiligte.
Hailey Bieber (29) hat 20.000 Dollar für die Hinterbliebenen von Eric Dane (1972-2026) gespendet. Freunde des "Grey's Anatomy"-Stars hatten nach seinem Tod an den Folgen der Nervenkrankheit ALS auf der Plattform GoFundMe eine Seite eingerichtet. Dort soll Geld gesammelt werden, das Eric Danes Töchtern Billie (15) und Georgia (14) zugute kommen soll. Die Kinder teilt er mit Rebecca Gayheart (54).