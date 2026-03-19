Hagelabwehr in Region Stuttgart: Wie lange gibt es den Hagelflieger noch? Und wie sinnvoll ist er überhaupt?

Über dem Remstal kämpft ein Hagelflieger in dieser Saison weiter gegen Unwetter. Doch sinkende Beiträge aus dem Weinbau bringen das – mitunter umstrittene – Schutzsystem ins Wanken.

Wenn im Sommer dunkle Gewittertürme über dem Remstal aufziehen, beginnt oft ein Wettlauf gegen die Zeit. Dann steigt ein kleines Flugzeug auf, trägt Silberiodid in die Wolken und versucht, das zu verhindern, wovor Winzer und Obstbauern am meisten Angst haben: zerstörerischen Hagel. Seit mehr als 40 Jahren gehört dieser Flug zum Schutzschirm der Landwirtschaft in der Region Stuttgart.

Doch dieser Schutzschirm ist ins Wanken geraten. Zwar ist der Betrieb für die kommenden Jahre zunächst gesichert. Der zuständige Ausschuss des Kreistags hat beschlossen, die Finanzierungslücke für 2025 und 2026 aus dem Kreishaushalt zu schließen. Damit kann die Hagelabwehr wie geplant weiterlaufen. Wie aus Unterlagen des Landratsamts hervorgeht, entstehen durch rückläufige Beiträge aus dem Weinbau Fehlbeträge von rund 6800 Euro im Jahr 2025 und knapp 8.900 Euro im Jahr 2026.

Weinbaukrise bringt Finanzierung ins Wanken

Der Hintergrund liegt nicht am Himmel, sondern in den Weinbergen. Viele Rebflächen werden aufgegeben, Betriebe kämpfen mit wirtschaftlichen Problemen, manche mussten Insolvenz anmelden. Weil sich die Beiträge der Winzer nach der bewirtschafteten Fläche richten, sinken automatisch auch die Einnahmen für das Hagelabwehrprojekt. Insgesamt kostet der Betrieb der Flugzeuge, der meteorologischen Betreuung und der Organisation rund 360.000 Euro pro Jahr.

Die Finanzierung basiert auf einem solidarischen Modell: Kommunen, Landwirtschaft, Versicherungen und Unternehmen tragen gemeinsam die Kosten. Doch dieses Modell gerät zunehmend unter Druck. Besonders deutlich zeigt sich das am Ausstieg des Landkreises Ludwigsburg. Dort hat der Kreistag beschlossen, sich ab 2027 aus Spargründen nicht mehr an der Hagelabwehr zu beteiligen.

Rems-Murr-Kreis plant Zukunft der Hagelabwehr ab 2027

Auch im Rems-Murr-Kreis selbst stand das Projekt zeitweise zur Disposition. In der Haushaltsstrukturkommission wurde zunächst diskutiert, den jährlichen Zuschuss von 50.000 Euro zu streichen. Am Ende entschied sich der Kreis jedoch dagegen und hält an seiner Beteiligung fest.

Gleichzeitig laufen bereits intensive Planungen für die Zeit ab 2027. Die Geschäftsstelle der Hagelabwehr prüft mehrere Modelle, wie der Betrieb künftig organisiert werden kann. Eine Variante sieht vor, das Schutzgebiet zu verkleinern und nur noch ein Flugzeug einzusetzen – dafür aber mit intensiver meteorologischer Betreuung und einer Saison wie bisher von April bis Oktober. Eine andere Möglichkeit wäre, weiterhin zwei Flugzeuge einzusetzen, allerdings mit verkürzter Saison oder in Kooperation mit der Hagelabwehr der Region Reutlingen.

Kachelmann nennt Hagelflieger „teuren Humbug“

Dass die Hagelabwehr nicht unumstritten ist, gehört zur Geschichte des Projekts. Kritiker zweifeln seit Jahren an der Wirksamkeit der Methode, bei der Silberiodid als künstlicher Eiskeim in Gewitterwolken eingebracht wird. Einer der prominentesten Gegner ist der Meteorologe Jörg Kachelmann. Er hält die Hagelfliegerei für wissenschaftlich nicht belegbar und bezeichnet sie regelmäßig als teuren Humbug.

Der Hagelflieger soll im Remstal unter anderem die Weinberge vor Unwetterschäden durch Hagel schützen. Foto: Gottfried Stoppel

Die Verantwortlichen in der Region sehen das anders. Sie verweisen auf mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung und auf Auswertungen von Versicherungen, die auf geringere Hagelschäden im Schutzgebiet hinweisen. Zwar könne die Methode Hagel nicht vollständig verhindern, wohl aber Intensität und Häufigkeit schwerer Ereignisse reduzieren, heißt es aus der Geschäftsstelle der Hagelabwehr.

Hagelflieger vor Umbau: Zukunft hängt an neuen Partnern

Fest steht: Der Hagelflieger wird sich verändern müssen. Weniger Geld, weniger Partner und neue Anforderungen zwingen das Projekt zu einem Umbau. Gleichzeitig gibt es weiterhin breite Unterstützung aus Landwirtschaft und von Kommunen.

Der Hagelbeirat hat deshalb bereits signalisiert, dass er die Hagelabwehr auch über 2027 hinaus fortsetzen will – möglichst sogar mit zwei Flugzeugen. Ob das gelingt, hängt allerdings davon ab, ob neue Finanzierungspartner gefunden werden.

Bis dahin bleibt der Hagelflieger ein Symbol für eine regionale Idee: dass man sich gemeinsam gegen ein Naturrisiko stemmt, das keine Kreisgrenzen kennt. Und dass manchmal ein kleines Flugzeug genügt, um große Hoffnungen in den Himmel zu schicken.