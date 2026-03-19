Hagelabwehr in Region Stuttgart: Wie lange gibt es den Hagelflieger noch? Und wie sinnvoll ist er überhaupt?

Über dem Remstal kämpft ein Hagelflieger in dieser Saison weiter gegen Unwetter. Doch sinkende Beiträge aus dem Weinbau bringen das – mitunter umstrittene – Schutzsystem ins Wanken.
Wenn im Sommer dunkle Gewittertürme über dem Remstal aufziehen, beginnt oft ein Wettlauf gegen die Zeit. Dann steigt ein kleines Flugzeug auf, trägt Silberiodid in die Wolken und versucht, das zu verhindern, wovor Winzer und Obstbauern am meisten Angst haben: zerstörerischen Hagel. Seit mehr als 40 Jahren gehört dieser Flug zum Schutzschirm der Landwirtschaft in der Region Stuttgart.