Haftstrafe von 41 Monaten: Matthew Perrys Ex-Assistent muss für mehr als drei Jahre hinter Gitter

Kenneth Iwamasa, der ehemalige Assistent von Matthew Perry, ist aufgrund seiner Verstrickung in den Tod des verstorbenen "Friends"-Stars zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden.
Kenneth Iwamasa muss für mehr als drei Jahre ins Gefängnis. Das berichten mehrere US-Medien wie die "Los Angeles Times" übereinstimmend. Der ehemalige Assistent des im Jahr 2023 verstorbenen "Friends"-Stars Matthew Perry hatte sich im Sommer 2024 schuldig bekannt, dem Schauspieler mehrfach Ketamin verabreicht zu haben.