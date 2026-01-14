Melissa Gilbert steht inmitten von Vorwürfen des Kindesmissbrauchs zu Ehemann Timothy Busfield, ließ ihre Sprecherin verlauten. Der Schauspieler stellte sich den Behörden, nachdem die Polizei mit Haftbefehl nach ihm suchte. Busfield wies die schweren Vorwürfe jedoch zurück.
Schauspielerin Melissa Gilbert (61) steht ihrem Ehemann Timothy Busfield (68) zur Seite. Der Schauspieler und Regisseur stellte sich am 13. Januar der Polizei von Albuquerque, New Mexico. Vier Tage zuvor hatten die Behörden einen Haftbefehl gegen Busfield erließen. Dem Schauspieler aus der Serie "The West Wing" werden zwei Fälle des Missbrauchs von Minderjährigen und ein Fall von Kindesmisshandlung vorgeworfen.