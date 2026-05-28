Gwyneth Paltrow: Das denkt die Schauspielerin über Tochter Apples Spielfilm-Debüt

Gwyneth Paltrow ist begeistert vom Film-Einstieg ihrer Tochter Apple. In einem TV-Interview sprach die Oscarpreisträgerin über ihren Nachwuchs - und verriet, welchen Rat sie ihren Kindern mit auf den Weg gibt.
Gwyneth Paltrow (53) strahlt, wenn sie von ihrer Tochter spricht. Bei einem Auftritt in der US-Sendung "Today" ließ die Oscarpreisträgerin keinen Zweifel daran, wie stolz sie auf Apple (22) ist: Die 22-Jährige steht kurz vor ihrem Leinwanddebüt in einer halbautobiografischen Komödie von Regisseurin Nancy Meyers - an der Seite von Jude Law, Owen Wilson und Penélope Cruz. "Ich bin wirklich stolz auf sie. Das ist wirklich aufregend", sagte Paltrow sichtlich bewegt.