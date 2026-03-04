Gute Nachrichten für Fans der Kultserie: Unsere kleine Farm-Neuauflage landet schon bald bei Netflix

1 Im Zentrum von "Unsere kleine Farm" steht die US-amerikanische Familie Ingalls. Foto: imago/United Archives

Vor rund einem Jahr wurde bekannt, dass Netflix die Kultserie "Unsere kleine Farm" neu auflegen will. Nun steht der Starttermin des Reboots fest - und auch bezüglich einer zweiten Staffel gibt es bereits gute Neuigkeiten.











Dass der Streamingdienst Netflix an einer Neuauflage des Serienklassikers "Unsere kleine Farm" arbeitet, hatten US-amerikanische Branchenseiten wie "Deadline" erstmals Ende Januar 2025 vermeldet. Seither ist die Umsetzung des ambitionierten Projekts offenbar bestens fortgeschritten: So vermeldet "Variety" nun, dass der offizielle Starttermin des "Unsere kleine Farm"-Reboots am 9. Juli dieses Jahres sein wird. Und mehr noch: Anscheinend ist der Streamingriese so vom Erfolg des Formats überzeugt, dass bereits eine zweite Staffel in Auftrag gegeben wurde.